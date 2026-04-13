Hiszpańscy naukowcy odkryli wraki 34 statków w Zatoce Gibraltarskiej (znanej również jako Zatoka Algeciras) na południu Hiszpanii, które zatonęły od V wieku p.n.e. do XX wieku – poinformował dziś hiszpański dziennik „El Pais”.
Odkrycia dokonano w ramach projektu „Herakles”, który realizowano od maja 2020 r. do marca 2023 r. pod kierunkiem naukowców z Uniwersytetu w Kadyksie – Felipe Cerezo Andreo oraz Alicii Arevalo Gonzalez.
Zlokalizowaliśmy 34 wraki i zidentyfikowaliśmy co najmniej 151 stanowisk archeologicznych, które wcześniej nie były udokumentowane
— napisali naukowcy w opracowaniu, cytowanym przez „El Pais”.
Zbadano jedynie 23 proc. Zatoki Gibraltarskiej
Przed 2019 r. znanych było 125 stanowisk archeologicznych na tym terenie. Spośród 151 nowych stanowisk zbadano i udokumentowano jedną czwartą. Siedem wraków statków pochodzi z okresu punickiego, a najstarszy datowany jest na V wiek p.n.e.
Jak przypomniał „El Pais”, w zatoce odnotowano około 2 tys. przypadków zatonięć statków od XVIII wieku do II wojny światowej. Aż 81 proc. z nich dotyczyło statków handlowych; z tej liczby 36 proc. to statki brytyjskie, 25 proc. hiszpańskie, a 8 proc. – amerykańskie.
Jak zauważyli autorzy opracowania, podwodne dziedzictwo Zatoki Gibraltarskiej jest „narażone na szereg poważnych zagrożeń, takich jak działalność portowa, przemysłowa i turystyczna, a także zabudowa miejska i inne działania, które mogą powodować zmiany w środowisku morskim oraz w jego zasobach naturalnych i kulturowych”.
Naukowcy przyznali, że dotychczas zbadano jedynie 23 proc. Zatoki Gibraltarskiej, tereny najbliżej wybrzeża. Głębsze obszary są zagrożone w związku z kotwiczeniem dużych frachtowców, używających kotwic o masie ponad 20 ton.
Badania archeologiczne i geofizyczne w Zatoce Gibraltarskiej przeprowadziły zespoły z Uniwersytetu w Kadyksie, Laboratorium Archeologii i Prehistorii, Sekcji Bezzałogowych Pojazdów Morskich Uniwersyteckiego Instytutu Badań Morskich oraz Instytutu Hydrograficznego Marynarki Wojennej.
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757826-sensacyjne-wrakowisko-w-zatoce-gibraltarskiej
