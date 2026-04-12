Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro, jest faworytem tegorocznych wyborów prezydenckich w tym kraju - wynika z opublikowanego w sobotę sondażu ośrodka badawczego Datafolha.
Według autorów sondażu badanie dowodzi po raz pierwszy od czasu wyboru w 2022 r. na prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy, że może on przegrać zaplanowane na październik br. wybory na najwyższy urząd w państwie.
46 proc. uczestników sondażu stwierdziło, że w sytuacji wejścia do drugiej tury wyborów Flavia Bolsonaro, poparłoby tego konserwatywnego senatora. Lula może z kolei liczyć na 45 proc. głosów wyborców. Tymczasem 9 proc. uczestników badania jest wciąż niezdecydowanych.
Brazylijscy komentatorzy odnotowują, że choć różnica pomiędzy oboma politykami jest minimalna, to 44-letni syn Jaira Bolsonaro systematycznie zwiększa swą popularność w sondażach.
Rządy Jaira Bolsonaro
Jair Bolsonaro, który wygrał wybory w 2018 r., sprawował mandat prezydenta do końca 2022 r., kiedy to przegrał z kandydatem lewicy Lulą da Silvą. 8 stycznia 2023 r., niezadowoleni z wyniku wyborów sympatycy Bolsonaro przypuścili szturm na główne urzędy państwowe w Brasilii, w tym na siedzibę głowy państwa.
We wrześniu 2025 r. Sąd Najwyższy Brazylii uznał zamieszki za nieudaną próbę zamachu stanu orzekając jednocześnie, że Jair Bolsonaro miał mu przewodzić. Polityk został skazany na 27 lat i trzy miesiące więzienia.
tkwl/PAP
