W Finlandii odnaleziono wojskowego drona nieznanego pochodzenia. Był bardzo blisko miejscowości. Służby badają sprawę

  • Świat
  • opublikowano:
Na zdjęciu poglądowym dron podczas lotu / autor: Fratria
Fińska policja poinformowała, że w płd-wsch. części kraju na obszarze leśnym znaleziony został kolejny wojskowy bezzałogowy statek powietrzny. Teren został odizolowany a oderwana od drona głowica bojowa została zdetonowana.

We współpracy ze strażą graniczną oraz siłami zbrojnymi prowadzone jest dochodzenie pod kątem naruszenia przestrzeni powietrznej kraju. Badane jest również to, czy dron jest podobnego typu do tych ukraińskich obiektów, które spadły w ostatnich tygodniach na terenie Finlandii podczas przeprowadzanych przez siły ukraińskie na przełomie marca i kwietnia ataków powietrznych na rosyjskie porty naftowe nad Zatoką Fińską.

Znalezienie bezzałogowca w rejonie Iitti, położonego między Lahti a Kouvolą, zgłosiła prywatna osoba. Według mieszkańców – jak relacjonują media – dron został znaleziony na terenie bagiennym, w odległości około kilometra od najbliższej osady. W pobliżu znajduje się także dom burmistrza Iitti, zamieszkanego przez nieco ponad 6 tys. osób.

Według włodarza miasteczka Jarkko Salonena drony, które wcześniej „zbłądziły” i trafiły do Finlandii, musiały już wzbudzić niepokój lokalnych społeczności.

Przykre, że to samo przytrafiło się i tutaj. Jednak w płd-wsch. Finlandii można było się tego spodziewać

— przyznał w rozmowie z agencją STT.

Czytaj także

Najlepiej jak potrafią”

Odkąd Ukraina zaczęła intensywnie w ostatnich tygodniach atakować rosyjską infrastrukturę portową i energetyczną we wschodniej części Zatoki Fińskiej, na terytorium Finlandii – po raz pierwszy od początku napaści Rosji na Ukrainę – przedostały się bezzałogowce. W sumie znaleziono już cztery drony. Te, które spadły pod koniec marca, służby zidentyfikowały jako pochodzenia ukraińskiego.

Po tych incydentach minister obrony Finlandii Antti Hakkanen oświadczył, że ukraińskie drony wymierzone w cele rosyjskie nie powinny wkraczać na terytorium Finlandii ani innych państw NATO.

Ukraińskie siły obronne to rozumieją i starają się działać najlepiej jak potrafią

— przyznał po rozmowie ze stroną ukraińską.

Według danych fińskich sił powietrznych, tylko podczas pierwszego tygodnia fali ataków pod koniec marca, Ukraina zaatakowała obiekty rosyjskie w położone w pobliżu Finlandii siłą ok. 2,5 tys. dronów.

xyz/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych