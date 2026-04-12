Fińska policja poinformowała, że w płd-wsch. części kraju na obszarze leśnym znaleziony został kolejny wojskowy bezzałogowy statek powietrzny. Teren został odizolowany a oderwana od drona głowica bojowa została zdetonowana.
We współpracy ze strażą graniczną oraz siłami zbrojnymi prowadzone jest dochodzenie pod kątem naruszenia przestrzeni powietrznej kraju. Badane jest również to, czy dron jest podobnego typu do tych ukraińskich obiektów, które spadły w ostatnich tygodniach na terenie Finlandii podczas przeprowadzanych przez siły ukraińskie na przełomie marca i kwietnia ataków powietrznych na rosyjskie porty naftowe nad Zatoką Fińską.
Znalezienie bezzałogowca w rejonie Iitti, położonego między Lahti a Kouvolą, zgłosiła prywatna osoba. Według mieszkańców – jak relacjonują media – dron został znaleziony na terenie bagiennym, w odległości około kilometra od najbliższej osady. W pobliżu znajduje się także dom burmistrza Iitti, zamieszkanego przez nieco ponad 6 tys. osób.
Według włodarza miasteczka Jarkko Salonena drony, które wcześniej „zbłądziły” i trafiły do Finlandii, musiały już wzbudzić niepokój lokalnych społeczności.
Przykre, że to samo przytrafiło się i tutaj. Jednak w płd-wsch. Finlandii można było się tego spodziewać
— przyznał w rozmowie z agencją STT.
„Najlepiej jak potrafią”
Odkąd Ukraina zaczęła intensywnie w ostatnich tygodniach atakować rosyjską infrastrukturę portową i energetyczną we wschodniej części Zatoki Fińskiej, na terytorium Finlandii – po raz pierwszy od początku napaści Rosji na Ukrainę – przedostały się bezzałogowce. W sumie znaleziono już cztery drony. Te, które spadły pod koniec marca, służby zidentyfikowały jako pochodzenia ukraińskiego.
Po tych incydentach minister obrony Finlandii Antti Hakkanen oświadczył, że ukraińskie drony wymierzone w cele rosyjskie nie powinny wkraczać na terytorium Finlandii ani innych państw NATO.
Ukraińskie siły obronne to rozumieją i starają się działać najlepiej jak potrafią
— przyznał po rozmowie ze stroną ukraińską.
Według danych fińskich sił powietrznych, tylko podczas pierwszego tygodnia fali ataków pod koniec marca, Ukraina zaatakowała obiekty rosyjskie w położone w pobliżu Finlandii siłą ok. 2,5 tys. dronów.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757800-w-finlandii-odnaleziono-wojskowego-drona-sluzby-badaja-sprawe
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.