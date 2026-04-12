Orban oddał głos w wyborach! "Przyszedłem tu, by zwyciężyć"; "Dziękuję każdemu wyborcy za wysłuchanie mnie"

Viktor Orban / autor: PAP/EPA
Viktor Orban / autor: PAP/EPA

Przyszedłem tu, by zwyciężyć - powiedział po oddaniu w Budapeszcie głosu w wyborach parlamentarnych na Węgrzech, premier tego kraju Viktor Orban. Zapewnił, że „uszanuje decyzję narodu węgierskiego”.

Spotkałem wiele osób podczas kampanii i dziękuję każdemu wyborcy za wysłuchanie mnie i umożliwienie mi przedstawienia moich argumentów

— powiedział premier w odpowiedzi na pytania dziennikarzy po oddaniu głosu.

Węgierski system wyborczy jest najbezpieczniejszy w Europie

— stwierdził, dodając, że gdyby wygrał wybory, pierwszą rzeczą, jaką zrobi, będzie podziękowanie aktywistom swojego Fideszu.

Zaznaczył, że jeśli wygra Peter Magyar i jego TISZA, zaakceptuje wynik wyborów.

Decyzję ludu trzeba uszanować

— zauważył, podkreślając jednak, że „przyszedł tu, by zwyciężyć”.

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 6 i potrwa do 19. Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych. Wyborcy czekający przed lokalem o godz. 19 będą mieli możliwość oddania głosu, jednak w momencie oficjalnego zakończenia głosowania minie możliwość ustawiania się w kolejce.

Liczenie głosów rozpocznie się natychmiast po godz. 19, dlatego wstępne wyniki – wraz ze wskazaniem odsetka przeliczonych głosów – powinny zostać opublikowane około godz. 20 - poinformowało Narodowe Biuro Wyborcze (NVI). W kraju nie przeprowadza się badań exit poll.

Głosy oddane za granicą

Głosy oddane za granicą muszą wpłynąć na Węgry najpóźniej w czwartym dniu po wyborach i zostać podliczone najpóźniej do 18 kwietnia. W przypadku zbliżonej liczby głosów oddanych na największe listy istnieje możliwość, że ostateczny wynik będzie znany dopiero w sobotę po wyborach.

Obaj główni rywale będą oczekiwać wyników w Budapeszcie. Orban i jego Fidesz zorganizują wieczór wyborczy w kompleksie Balna nad Dunajem, a Magyar i członkowie Tiszy - na Placu Batthyanyego, położonym naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu.

PAP/mly

