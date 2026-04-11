Orban wśród tysięcy zwolenników zakończył kampanię. Premier Węgier: Odniesiemy tak wielkie zwycięstwo, że będzie widoczne z księżyca

autor: PAP/EPA/AKOS KAISER/HUNGARY PM COMMUNICATION DEPARTMENT/HANDOUT
autor: PAP/EPA/AKOS KAISER/HUNGARY PM COMMUNICATION DEPARTMENT/HANDOUT

Przy jednej z najważniejszych atrakcji Budapesztu – naddunajskiej Baszcie Rybackiej – w gronie kilku tysięcy zwolenników i członków swojego rządu premier Węgier Viktor Orban zakończył kampanię przed niedzielnymi wyborami parlamentarnymi. Węgry zostaną oazą pokoju – zapewnił.

Kilka tysięcy osób zgromadziło się w sobotni wieczór na ostatnim wiecu Orbana przed niedzielnym głosowaniem. Przed wystąpieniem szefa węgierskiego rządu do zebranych zwrócili się minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto oraz Janos Lazar, minister budownictwa i transportu.

Wpływy zagranicznych agencji wywiadowczych są brutalne, ale odniesiemy tak wielkie zwycięstwo, że będzie widoczne z księżyca

— powiedział Szijjarto.

Stawką wyborów jest to, czy wybierzemy pokój, czy wojnę

— dodał.

Także minister Lazar ocenił, że Węgrzy w niedzielę „rozstrzygną najważniejszą kwestię dotyczącą swojej przyszłości, czyli to, czy unikną wojny”.

W głównym przemówieniu wieczoru również Orban skupił się na rzekomym zagrożeniu uwikłania Węgier w wojnę w przypadku porażki jego obozu w niedzielnym głosowaniu.

Nie pójdziemy na wojnę, a Węgry zostaną oazą pokoju

— zapewnił.

Węgry potrzebują bezpiecznego wyboru i to my jesteśmy tym bezpiecznym wyborem

— podkreślił premier.

„Uczyńmy Europę znów wielką”

W tłumie zwolenników Fideszu powiewały węgierskie flagi, a wielu ze zgromadzonych na czas wystąpienia premiera zapaliło pochodnie. Słowa premiera przerywały głośne okrzyki kibicowskie oraz skandowanie: „Fidesz, Fidesz” czy „Viktor, Viktor”.

Zwolennicy partii rządzącej prezentowali na transparentach hasła i ilustracje krytyczne wobec opozycyjnej Tiszy. Część wyborców Orbana nosiła koszulki z jego wizerunkiem i podpisami: „Lider Europy” czy „Uczyńmy Europę znów wielką”.

Dwie uczestniczki wiecu, zaznaczając, że biorą w nim udział jedynie z ciekawości, przyznały w rozmowie z PAP, że obawiają się niepokojów po ogłoszeniu wyników głosowania.

Sytuacja jest tak napięta, że może wymknąć się spod kontroli i zwolennicy przegranej strony mogliby sięgnąć po przemoc

— powiedziały 20-letnie Regina i Sara.

Mamy nadzieję, że do tego nie dojdzie

— dodały.

50-letni wyborca Fideszu, przybyły na zgromadzenie z węgierską flagą, powiedział z kolei, że liczy na to, że Orban „wypędzi tych wszystkich Ukraińców”.

Węgry nie mogą brać udziału w „unijnej propagandzie”

— stwierdził, podkreślając, że tylko obecny premier może powstrzymać „lewicowe ideologie”.

Wybory na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę. Węgierskie prawo wyborcze nie przewiduje ciszy wyborczej. Kampania trwa do zamknięcia lokali wyborczych w niedzielę o godz. 19. W dniu głosowania obowiązuje jednak zakaz agitacji politycznej w odległości do 150 metrów od lokali wyborczych.

W ostatnich tygodniach przed głosowaniem większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla opozycyjnej Tiszy na poziomie od 49 do 58 proc. Wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu wahającym się między 35 a 38 proc. badania opinii wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego.

Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

tkwl/PAP

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

