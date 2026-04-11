Trwa 44. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Niedziela, 12 kwietnia 2026 r.
23:34. Trump: Chiny będą miały wielki problem, jeśli wyślą broń Iranowi
Chiny będą miały wielki problem, jeśli wyślą broń Iranowi - powiedział prezydent USA Donald Trump. Odnosząc się do negocjacji z Iranem w Pakistanie ocenił, że nie ma dla niego znaczenia, czy zostanie zawarte porozumienie, bo i tak jego zdaniem Ameryka wygrała wojnę.
Prezydent USA został zapytany o doniesienia CNN o informacjach amerykańskiego wywiadu wskazujące na to, że Chiny szykują się do wysłania Iranowi systemów obrony powietrznej.
Jeśli Chiny to zrobią, będą miały wielki problem
— powiedział.
Trump dzielił się uwagami na temat negocjacji z Iranem podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do Miami na galę mieszanych sztuk walki UFC.
Spotykają się już od wielu godzin, jak pewnie zauważyliście. Zobaczymy, co się stanie. Ale słuchajcie, niezależnie od tego, wygraliśmy
— powiedział prezydent.
Teraz oczyszczamy cieśninę. A w dodatku negocjujemy. To, czy zawrzemy porozumienie, nie robi mi różnicy. Bo wygraliśmy
— dodał.
Trump stwierdził, że Iran prawdopodobnie umieścił „kilka min” w cieśninie Ormuz, a USA podjęły się ich usunięcia, mimo że jego zdaniem USA nie korzystają z cieśniny, a inne kraje „albo zbyt się boją, są słabe albo skąpe”, wskazując na państwa NATO.
red/PAP/Facebook
