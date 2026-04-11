NA ŻYWO

RELACJA. 44. dzień operacji przeciwko Iranowi. Trump: Chiny będą miały wielki problem, jeśli wyślą broń Iranowi

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/YAHYA ARHAB
Trwa 44. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Niedziela, 12 kwietnia 2026 r.

23:34. Trump: Chiny będą miały wielki problem, jeśli wyślą broń Iranowi

Chiny będą miały wielki problem, jeśli wyślą broń Iranowi - powiedział prezydent USA Donald Trump. Odnosząc się do negocjacji z Iranem w Pakistanie ocenił, że nie ma dla niego znaczenia, czy zostanie zawarte porozumienie, bo i tak jego zdaniem Ameryka wygrała wojnę.

Prezydent USA został zapytany o doniesienia CNN o informacjach amerykańskiego wywiadu wskazujące na to, że Chiny szykują się do wysłania Iranowi systemów obrony powietrznej.

Jeśli Chiny to zrobią, będą miały wielki problem

— powiedział.

Trump dzielił się uwagami na temat negocjacji z Iranem podczas krótkiej rozmowy z dziennikarzami przed odlotem do Miami na galę mieszanych sztuk walki UFC.

Spotykają się już od wielu godzin, jak pewnie zauważyliście. Zobaczymy, co się stanie. Ale słuchajcie, niezależnie od tego, wygraliśmy

— powiedział prezydent.

Teraz oczyszczamy cieśninę. A w dodatku negocjujemy. To, czy zawrzemy porozumienie, nie robi mi różnicy. Bo wygraliśmy

— dodał.

Trump stwierdził, że Iran prawdopodobnie umieścił „kilka min” w cieśninie Ormuz, a USA podjęły się ich usunięcia, mimo że jego zdaniem USA nie korzystają z cieśniny, a inne kraje „albo zbyt się boją, są słabe albo skąpe”, wskazując na państwa NATO.

red/PAP/Facebook

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych