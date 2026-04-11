Trwa 1509. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 12 kwietnia 2026 r.
00:01. Prezydent Zełenski: Zawieszenie broni powinno obowiązywać nie tylko w Wielkanoc
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Wielkanoc powinna być czasem bezpieczeństwa i pokoju. W nagraniu wideo, w którym przekazał rodakom życzenia świąteczne, podkreślił, że zawieszenie broni powinno obowiązywać również po świętach.
Zełenski poinformował, że strona ukraińska przekazała Rosji propozycję, by rozejm zawarty na czas Wielkanocy obowiązywał również po świętach.
(…) jeśli Rosja ponownie wybierze wojnę zamiast pokoju, po raz kolejny pokaże światu, a w szczególności Stanom Zjednoczonym, kto tak naprawdę za czym się opowiada. Ukraina będzie działać symetrycznie
— oświadczył Zełenski.
Reuters podkreślił, że w orędziu prezydent Ukrainy nie odniósł się do sygnałów o przypadkach naruszenia rozejmu przez wojska rosyjskie. Ukraińska armia poinformowała wczoraj o 469 udokumentowanych przypadkach naruszenia przez Rosję zawieszenia broni.
O przypadkach ataków przez ukraińskie drony informowali też wczoraj gubernatorzy rosyjskich obwodów kurskiego i biełgorodzkiego.
Od wczoraj, na czas prawosławnej Wielkanocy, obowiązuje 32-godzinne zawieszenie broni między Rosją i Ukrainą.
red/PAP/Facebook/X
