Centralne Dowództwo USA potwierdziło, że dwa amerykańskie niszczyciele rakietowe przepłynęły przez cieśninę Ormuz, przygotowując warunki do oczyszczania cieśniny z min.
Jak podało dowództwo odpowiadające za siły na Bliskim Wschodzie, niszczyciele USS Frank E. Peterson i USS Michael Murphy przepłynęły przez cieśninę Ormuz i wpłynęły do Zatoki Perskiej „w ramach szerszej misji, mającej na celu zapewnienie całkowitego oczyszczenia cieśniny z min morskich, uprzednio postawionych przez irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej”.
Dzisiaj rozpoczęliśmy proces tworzenia nowego przejścia i wkrótce udostępnimy ten bezpieczny szlak sektorowi morskiemu, aby wspierać swobodny przepływ handlu
— powiedział admirał Brad Cooper, dowódca CENTCOM.
Było to pierwsze przepłynięcie amerykańskich okrętów przez Ormuz od początku wojny z Iranem, tj. 28 lutego br.
Oczyszczanie cieśniny Ormuz
Do przeprawy przez Ormuz doszło tuż przed rozpoczęciem negocjacji USA i Iranu w Pakistanie. Wcześniej prezydent Donald Trump ogłosił, że USA „rozpoczęły proces oczyszczania cieśniny Ormuz jako przysługę dla krajów na całym świecie”. Jak stwierdził, jedyną przeszkodą dla ruchu statków przez cieśninę jest ryzyko wejścia na minę.
„Wall Street Journal” i inne media podały, powołując się na amerykańskich urzędników, że Iran przekazał Amerykanom, że nie wie, gdzie znajdują się ustawione miny. Trump w rozmowie telefonicznej z telewizją NewsNation nie potwierdził tych informacji i stwierdził, że USA wiedzą, gdzie są rozmieszczone miny.
Adam Stankiewicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757789-amerykanskie-niszczyciele-przeplynely-przez-ciesnine-ormuz
