Niemieckie media alarmują o rosnącej liczbie gwałtów. „Przemoc seksualna wobec kobiet stanowi poważny problem w Niemczech” – przyznałą minister sprawiedliwości. Z kolei według szefa MSW landu Hesja większość gwłacicieli posiada niemieckie obywatelstwo, ale, jak dodał, „prawdą jest, że sprawcy pochodzący ze środowisk migracyjnych są nadreprezentowani w statystykach”.
Liczba gwałtów rośnie od lat
Jak podaje Deutsche Welle, „niemiecka policja odnotowała w minionym roku znacznie więcej zgłoszeń dotyczących gwałtów niż we wcześniejszych latach”.
Cytowana przez dw.com gazeta „Welt am Sonntag”, poinformowała, że w 2025 roku odnotowano łącznie 13 920 przestępstw z paragrafów kodeksu karnego dotyczących gwałtu.
To wzrost aż o dziewięć procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta rośnie od lat: w 2018 roku odnotowano 8106 takich przypadków, a w 2024 roku – 12 771
— czytamy w portalu za „WamS”.
Rząd: Pracujemy nad tym
Z danych policyjnych, jak można się dowiedzieć w dw.com, nie ma informacji o późniejszych wyrokach skazujących.
Przemoc seksualna wobec kobiet stanowi poważny problem w Niemczech
— przyznała minister sprawiedliwości Stefanie Hubig.
W rozmowie z „Welt am Sonntag” minister powiedziała, że „w przypadku szczególnie ciężkich form przestępstw, takich jak gwałty z użyciem środków odurzających, konieczne jest wprowadzenie wyższych kar minimalnych”. Rządowa koalicja uzgodniła też podwyższenie kar za gwałty zbiorowe oraz za gwałty skutkujące ciążą.
Jednak są to ciągle przepisy w opracowaniu.
„Środowiska migracyjne nadreprezentowane w statystykach”
Niemieckie media nie podają jednoznacznie głównej przyczyny stałego wzrostu liczby gwałtów w ich kraju. Cytują przy tym ministra spraw wewnętrznych Hesji Romana Posecka, opowiadającego o „efekcie zwiększającej się wrażliwości społecznej na przemoc o charakterze seksualnym” czy „ogólnym wzroście liczby czynów karalnych w Niemczech.
Jednak urzędnik przyznał też, że:
Sprawcy pochodzący ze środowisk migracyjnych są nadreprezentowani w statystykach.
Czytaj także
SC/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757771-niemcy-liczba-gwaltow-rosnie-porazajace-dane-skad-sa-sprawcy
