Liczba gwałtów w Niemczech rośnie w porażającym tempie. Skąd są sprawcy? Władze: Środowiska migracyjne nadreprezentowane

  • Świat
  • opublikowano:
Niemiecka policja / autor: Fratria/reportyorym
Niemieckie media alarmują o rosnącej liczbie gwałtów. „Przemoc seksualna wobec kobiet stanowi poważny problem w Niemczech” – przyznałą minister sprawiedliwości. Z kolei według szefa MSW landu Hesja większość gwłacicieli posiada niemieckie obywatelstwo, ale, jak dodał, „prawdą jest, że sprawcy pochodzący ze środowisk migracyjnych są nadreprezentowani w statystykach”.

Liczba gwałtów rośnie od lat

Jak podaje Deutsche Welle, „niemiecka policja odnotowała w minionym roku znacznie więcej zgłoszeń dotyczących gwałtów niż we wcześniejszych latach”.

Cytowana przez dw.com gazeta „Welt am Sonntag”, poinformowała, że w 2025 roku odnotowano łącznie 13 920 przestępstw z paragrafów kodeksu karnego dotyczących gwałtu.

To wzrost aż o dziewięć procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Liczba ta rośnie od lat: w 2018 roku odnotowano 8106 takich przypadków, a w 2024 roku – 12 771

— czytamy w portalu za „WamS”.

Rząd: Pracujemy nad tym

Z danych policyjnych, jak można się dowiedzieć w dw.com, nie ma informacji o  późniejszych wyrokach skazujących.

Przemoc seksualna wobec kobiet stanowi poważny problem w Niemczech

— przyznała minister sprawiedliwości Stefanie Hubig.

W rozmowie z „Welt am Sonntag” minister powiedziała, że „w przypadku szczególnie ciężkich form przestępstw, takich jak gwałty z użyciem środków odurzających, konieczne jest wprowadzenie wyższych kar minimalnych”. Rządowa koalicja uzgodniła też podwyższenie kar za gwałty zbiorowe oraz za gwałty skutkujące ciążą.

Jednak są to ciągle przepisy w opracowaniu.

Środowiska migracyjne nadreprezentowane w statystykach”

Niemieckie media nie podają jednoznacznie głównej przyczyny stałego wzrostu liczby gwałtów w ich kraju. Cytują przy tym ministra spraw wewnętrznych Hesji Romana Posecka, opowiadającego o „efekcie zwiększającej się wrażliwości społecznej na przemoc o charakterze seksualnym” czy „ogólnym wzroście liczby czynów karalnych w Niemczech.

Jednak urzędnik przyznał też, że:

Sprawcy pochodzący ze środowisk migracyjnych są nadreprezentowani w statystykach.

SC/dw.com

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych