Nowy najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei wciąż przechodzi rekonwalescencję po poważnych obrażeniach twarzy i nóg doznanych podczas nalotu, w którym zginął jego ojciec na początku wojny - podał Reuters, powołując się na trzy osoby z jego bliskiego otoczenia.
Chamenei ciężko ranny, ale „wraca do zdrowia”
Wszystkie trzy źródła przekazały, że twarz Chameneiego została oszpecona w wyniku przeprowadzonego 28 lutego amerykańsko-izraelskiego ataku na siedzibę przywódcy w centrum Teheranu, a ponadto doznał on poważnych obrażeń jednej lub obu nóg.
Ale dwie z tych osób poinformowały, że 56-letni Chamenei wraca do zdrowia i pozostaje w pełni sprawny umysłowo. Bierze udział w spotkaniach z wysokimi rangą urzędnikami za pośrednictwem wideokonferencji i angażuje się w podejmowanie decyzji w ważnych sprawach, w tym dotyczących wojny i negocjacji z Waszyngtonem.
Jak podkreśla Reuters, informacje pochodzące od osób z bliskiego otoczenia Chameneiego stanowią najbardziej szczegółowy opis jego stanu zdrowia od tygodni. Od czasu wyboru na stanowisko najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, co nastąpiło 8 marca, Modżtaba Chamenei ani razu nie pokazał się publicznie.
Hegseth: Ranny i prawdopodobnie okaleczony
Modżtaba Chamenei został ranny w pierwszym dniu wojny rozpoczętej przez Stany Zjednoczone i Izrael, w ataku, w którym zginął jego ojciec i poprzednik, ajatollah Ali Chamenei, rządzący krajem od 1989 r.
Władze Iranu nie wydały żadnego oświadczenia na temat doznanych przez niego obrażeń, ale jak zauważa Reuters, prezenter wiadomości w państwowej telewizji, mówiąc o nim użył terminu używanego w odniesieniu do osób ciężko rannych na wojnie.
Cytowane przez Reutersa relacje na temat obrażeń Chameneiego pokrywają się z oświadczeniem sekretarza obrony USA Pete’a Hegsetha z 13 marca, w którym powiedział, że Chamenei został „ranny i prawdopodobnie okaleczony”. Źródło zaznajomione z ocenami wywiadu amerykańskiego poinformowało Reutersa, że uważa się, iż Chamenei stracił nogę.
We wtorek brytyjski dziennik „The Times?” opisał notę wywiadowczą, według której Chamenei przebywa na leczeniu w mieście Kom, ale nie jest w stanie brać udziału w sprawowaniu władzy, gdyż pozostaje nieprzytomny
SC/PAP
