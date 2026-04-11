Coraz więcej nauczycieli w Niemczech doświadcza przemocy podczas wykonywania pracy. Najnowsze dane policyjne pokazują, że problem nie tylko nie maleje, ale osiąga najwyższy poziom od lat.
Trzy ataki na dzień
Przemoc wobec nauczycieli w Niemczech osiągnęła rekordowy poziom. Z policyjnych statystyk przestępczości wynika, że w ubiegłym roku dochodziło średnio do ponad trzech ataków dziennie.
W 2024 roku odnotowano 1283 przypadki umyślnego uszkodzenia ciała nauczycieli. To najwyższy wynik od co najmniej dekady i wyraźny sygnał, że skala agresji w szkołach gwałtownie rośnie.
Nauczeciele bezpieczni tylko podczas pandemii
W latach 2015–2023 liczba takich incydentów utrzymywała się na poziomie od 717 do 1017 rocznie. Jedyny wyraźny spadek miał miejsce w czasie pandemii COVID-19, gdy zamknięcie szkół ograniczyło bezpośrednie kontakty.
W 2021 roku liczba przypadków spadła do 564, jednak po powrocie do nauki stacjonarnej trend wzrostowy szybko powrócił.
Gwałtownie wzrosła również liczba poważniejszych przestępstw. W 2024 roku policja odnotowała 557 przypadków przestępstw z użyciem przemocy wobec nauczycieli – w tym rozbojów i poważnych lub niebezpiecznych obrażeń ciała – w porównaniu z 477 w roku poprzednim i zaledwie 268 w 2015 roku.
— czytamy w portalu European Conservative
Dane nie oddają pełnej skali, a rząd debatuje
Statystyki obejmują wyłącznie zdarzenia związane bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Nie uwzględniają ataków poza szkołą, co oznacza, że rzeczywista skala przemocy może być jeszcze większa.
Dane pochodzą z odpowiedzi rządu federalnego na zapytanie parlamentarne Partii Zielonych dotyczące bezpieczeństwa w sektorze publicznym.
Rosnąca liczba incydentów ponownie uruchomiła debatę o bezpieczeństwie pracowników pierwszej linii, w tym nauczycieli.
Federalna minister sprawiedliwości Stefanie Hubig (SPD) zaproponowała podwyższenie minimalnych wyroków za napaść na funkcjonariuszy publicznych, w tym policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Decyzja rządu w tej sprawie wciąż nie zapadła.
— pisze portal.
Z kolei Marcel Emmerich, rzecznik Partii Zielonych ds. polityki wewnętrznej, postuluje wprowadzenie konkretnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w szkołach. Wśród nich wymienia ujednolicenie procedur reagowania na przemoc oraz wdrożenie zabezpieczeń technicznych, takich jak systemy alarmowe.
Problem nie tylko w szkołach
Podobne zjawiska obserwowane są także w innych resortach. W ochronie zdrowia rośnie liczba przypadków agresji wobec personelu.
Niereprezentatywne badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie lekarzy z Meklemburgii-Pomorza Przedniego wskazuje, że blisko 70 proc. pracowników medycznych doświadczyło przemocy słownej, a prawie 15 proc. – fizycznej.
[links Niemieccy naukowcy i media mają nowy problem: „Subtelna dyskryminacja” imigranckich uczniów w szkołach}
SC/europeanconservative.com
