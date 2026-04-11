Niemieccy nauczyciele żyją w strachu. Najwyższy poziom przemocy od dekady. Napady w szkołach średnio trzy razy dziennie

Niemcy / autor: Pixabay/wal_172619
Coraz więcej nauczycieli w Niemczech doświadcza przemocy podczas wykonywania pracy. Najnowsze dane policyjne pokazują, że problem nie tylko nie maleje, ale osiąga najwyższy poziom od lat.

Trzy ataki na dzień

Przemoc wobec nauczycieli w Niemczech osiągnęła rekordowy poziom. Z policyjnych statystyk przestępczości wynika, że w ubiegłym roku dochodziło średnio do ponad trzech ataków dziennie.

W 2024 roku odnotowano 1283 przypadki umyślnego uszkodzenia ciała nauczycieli. To najwyższy wynik od co najmniej dekady i wyraźny sygnał, że skala agresji w szkołach gwałtownie rośnie.

Nauczeciele bezpieczni tylko podczas pandemii

W latach 2015–2023 liczba takich incydentów utrzymywała się na poziomie od 717 do 1017 rocznie. Jedyny wyraźny spadek miał miejsce w czasie pandemii COVID-19, gdy zamknięcie szkół ograniczyło bezpośrednie kontakty.

W 2021 roku liczba przypadków spadła do 564, jednak po powrocie do nauki stacjonarnej trend wzrostowy szybko powrócił.

Gwałtownie wzrosła również liczba poważniejszych przestępstw. W 2024 roku policja odnotowała 557 przypadków przestępstw z użyciem przemocy wobec nauczycieli – w tym rozbojów i poważnych lub niebezpiecznych obrażeń ciała – w porównaniu z 477 w roku poprzednim i zaledwie 268 w 2015 roku.

— czytamy w portalu European Conservative

Dane nie oddają pełnej skali, a rząd debatuje

Statystyki obejmują wyłącznie zdarzenia związane bezpośrednio z wykonywaniem obowiązków zawodowych. Nie uwzględniają ataków poza szkołą, co oznacza, że rzeczywista skala przemocy może być jeszcze większa.

Dane pochodzą z odpowiedzi rządu federalnego na zapytanie parlamentarne Partii Zielonych dotyczące bezpieczeństwa w sektorze publicznym.

Rosnąca liczba incydentów ponownie uruchomiła debatę o bezpieczeństwie pracowników pierwszej linii, w tym nauczycieli.

Federalna minister sprawiedliwości Stefanie Hubig (SPD) zaproponowała podwyższenie minimalnych wyroków za napaść na funkcjonariuszy publicznych, w tym policjantów, strażaków i ratowników medycznych. Decyzja rządu w tej sprawie wciąż nie zapadła.

— pisze portal.

Z kolei Marcel Emmerich, rzecznik Partii Zielonych ds. polityki wewnętrznej, postuluje wprowadzenie konkretnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo w szkołach. Wśród nich wymienia ujednolicenie procedur reagowania na przemoc oraz wdrożenie zabezpieczeń technicznych, takich jak systemy alarmowe.

Problem nie tylko w szkołach

Podobne zjawiska obserwowane są także w innych resortach. W ochronie zdrowia rośnie liczba przypadków agresji wobec personelu.

Niereprezentatywne badanie przeprowadzone przez stowarzyszenie lekarzy z Meklemburgii-Pomorza Przedniego wskazuje, że blisko 70 proc. pracowników medycznych doświadczyło przemocy słownej, a prawie 15 proc. – fizycznej.

SC/europeanconservative.com

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

