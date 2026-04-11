Amerykańska delegacja, w skład której wchodzą wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, przybyła rano do stolicy Pakistanu, Islamabadu, na rozmowy pokojowe z Iranem - podał Reuters, powołując się na miejscowe źródła.
Wczoraj do Pakistanu przybyła już delegacja irańska, w skład której wchodzą wysocy rangą urzędnicy polityczni, wojskowi i ekonomiczni, w tym minister spraw zagranicznych Abbas Aragczi, sekretarz Rady Obrony, prezes banku centralnego i kilku członków parlamentu, w tym jego przewodniczący Mohammad Bager Ghalibaf.
Negocjacje po zawieszeniu broni
Prowadzone za pośrednictwem Pakistanu rozmowy pokojowe są efektem tego, że oba kraje zgodziły się w nocy z wtorku na sobotę na dwutygodniowe zawieszenie broni.
Format negocjacji nie został potwierdzony, ale według mediów należy się spodziewać, że będą one miały podobny format do rozmów na temat irańskiego programu nuklearnego, które odbywały się przed rozpoczęciem amerykańsko-izraelskiego ataku, czyli delegacje USA i Iranu nie będą rozmawiać bezpośrednio, lecz przez pośredników.
Czytaj także
tkwl/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757745-delegacja-usa-przybyla-do-pakistanu-na-rozmowy-pokojowe-z-iranem
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.