Trwa 43. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Sobota, 11 kwietnia 2026 r.
00:05. Trump: Irańczycy nie zdają sobie sprawy, że nie mają żadnych kart poza blokowaniem Ormuzu
Irańczycy raczej nie zdają sobie sprawy, iż nie mają żadnych kart poza krótkoterminowym wymuszeniem dotyczącym korzystania z międzynarodowych szlaków wodnych jak cieśnina Ormuz - oświadczył w piątek prezydent USA Donald Trump. Dodał przy tym, że negocjacje są jedynym powodem, dla którego irańscy przywódcy są jeszcze przy życiu.
Irańczycy zdają się nie zdawać sobie sprawy, że nie mają żadnych kart poza krótkoterminowym wymuszeniem dokonywanym na świecie poprzez wykorzystanie międzynarodowych szlaków wodnych. Jedynym powodem, dla którego dziś żyją, jest negocjowanie!
— napisał Trump na platformie Truth Social.
W kolejnym wpisie ocenił, że „Irańczycy są lepsi w radzeniu sobie z mediami fake news i public relations”, niż w walce.
00:02. Kontakt Libanu z Izraelem
Władze Libanu poinformowały, że nawiązały pierwszy kontakt telefoniczny z Izraelem podczas rozmowy ambasadorów Libanu i Izraela w Waszyngtonie, z udziałem ambasadora USA w Libanie.
Rząd Libanu poinformował, że rozmowa telefoniczna była częścią działań dyplomatycznych mających na celu zapewnienie zawieszenia broni i rozpoczęcie negocjacji, dodając, że obie strony zgodziły się na pierwsze spotkanie we wtorek w Departamencie Stanu USA, przy udziale USA.
Zawieszenie broni w Libanie jest traktowane przez Iran jako jeden z warunków wstępnych rozpoczęcia rozmów pokojowych z USA w Pakistanie.
