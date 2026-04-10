Premier Węgier Viktor Orban w opublikowanym na Facebooku nagraniu oskarżył opozycję o „spiskowanie” i angażowanie się w „zorganizowaną próbę podważenia decyzji narodu węgierskiego”. Szef węgierskiego rządu wyliczał także osiągnięcia ostatnich 16 lat. Prezydent USA Donald Trump po raz kolejny udzielił poparcia Fideszowi i obecnemu premierowi Węgier. Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę 12 kwietnia.
Szef węgierskiego rządu opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym wylicza sukcesy jego gabinetu, jak również przestrzega przed oddaniem władzy konkurencji.
Drodzy rodacy! W niedzielę wybieramy nie tylko rząd, ale także los Węgrów. W ciągu 16 lat uczyniliśmy z rozpadającego się kraju stabilną i bezpieczną ojczyznę. Wspólnie odesłaliśmy Międzynarodowy Fundusz Walutowy do domu, opodatkowaliśmy banki i korporacje międzynarodowe, kładąc tym samym kres słabości Węgier. Stworzyliśmy milion nowych miejsc pracy.. Wprowadziliśmy 13. i 14. emeryturę. Podnosząc płacę minimalną, osiągnęliśmy czterokrotny wzrost płac. Wprowadziliśmy obniżkę rachunków za media i ochroniliśmy węgierskie rodziny przed rosnącymi cenami paliw. Zbudowaliśmy zaporę i nakazaliśmy wstrzymanie nielegalnej migracji, a w razie potrzeby potrafiliśmy powiedzieć „nie” wojnie z Brukselą. To wszystko nasze wspólne osiągnięcia
— podkreślił Orban w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.
„Niech Bóg ma Węgry w Swojej opiece!”
Obecnie grozi nam jednak utrata tego wszystkiego, co razem zbudowaliśmy. Oprócz wojen szalejących na całym świecie, do drzwi Europy puka kryzys energetyczny i finansowy, przed którym Węgry nie mogą pozostać bez opieki
— stwierdził.
Zarzucił opozycji m.in. współpracę z zagranicznym wywiadem.
Spiskują z zagranicznymi służbami wywiadowczymi i nie cofną się przed niczym, aby przejąć władzę
— stwierdził węgierski premier.
Potępił jednocześnie groźby, które mają być formułowane wobec jego zwolenników, sfabrykowane oskarżenia o oszustwa wyborcze i organizowanie demonstracji jeszcze przed liczeniem głosów.
Możemy stracić wszystko, co razem zbudowaliśmy
— ostrzegł premier, apelując o głosy przed nadchodzącymi wyborami.
Drodzy rodacy, to nie czas na podziały, gniew ani nienawiść. Węgry potrzebują teraz jedności i bezpieczeństwa. Ogłaszamy jedność narodową i w obliczu wielkiego europejskiego kryzysu, który nas czeka, będziemy chronić każdą węgierską rodzinę. Klucz do tego jest w waszych rękach w tę niedzielę. Proszę, porozmawiajcie z waszymi rodzinami, przyjaciółmi i znajomymi. Powiedzcie im, że stawka jest wysoka, zmiana jest niebezpieczna. Proszę, wesprzyjcie Fidesz swoim głosem. Niech Bóg ma Węgry w swojej opiece. Naprzód, Węgrzy!
— podsumował.
„Kluczowa stawka wyborów”
Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto stwierdził z kolei, że po wygranej opozycyjnej Tiszy „wszystkie decyzje będą podejmowane w interesie Kijowa i Brukseli”.
Kluczową stawką wyborów jest to, czy Węgry utrzymają się poza wojną w Ukrainie. Jeśli wygramy, Węgrzy nie pójdą na wojnę, Węgry nie mogą zostać wciągnięte w wojnę z Ukrainą
— zaznaczył Szijjarto, cytowany w piątek na platformie X przez rzecznika swojego rządu Zoltana Kovacsa.
Głos wsparcia od Trumpa
Prezydent USA Donald Trump ponownie zachęcał Węgrów do głosowania na partię premiera Viktora Orbana w niedzielnych wyborach. Obiecał wyborcom, że Orban nigdy ich nie zawiedzie.
Wielce Szanowany Premier Węgier, Viktor Orban, to prawdziwie silny i wpływowy Przywódca, o udokumentowanych osiągnięciach i fenomenalnych rezultatach (…) Viktor ciężko pracuje, aby chronić Węgry, rozwijać gospodarkę, tworzyć miejsca pracy, promować handel, powstrzymywać nielegalną imigrację i zapewniać PRAWO I PORZĄDEK!
— napisał w czwartek Trump na portalu Truth Social.
Oznajmił, że pod jego rządami relacje między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły „nowe szczyty współpracy i spektakularne osiągnięcia” i zapatruje się na jego kolejną kadencję u władzy.
Węgry: WYJDŹCIE I GŁOSUJCIE NA VIKTORA ORBANA. To prawdziwy przyjaciel, wojownik i ZWYCIĘZCA i ma moje całkowite i bezwarunkowe poparcie (…) VIKTOR ORBAN NIGDY NIE ZAWIEDZIE WIELKIEGO NARODU WĘGIER”
— zapewnił Trump, dołączając do wpisu zdjęcie z szefem węgierskiego rządu.
Viktor Orban podziękował amerykańskiemu przywódcy za poparcie.
Dziękuję, panie prezydencie Trump!
— napisał na portalu X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757647-orban-wybierzemy-nie-tylko-rzad-ale-takze-los-wegrow
