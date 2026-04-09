Trwa 42. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Piątek, 10 kwietnia 2026 r.
16:30. Vance przestrzegł Irańczyków przed „pogrywaniem” podczas negocjacji w Pakistanie
Wiceprezydent USA J.D. Vance powiedział przed wylotem na negocjacje z Iranem w Islamabadzie, że jeśli Irańczycy będą próbować „pogrywać” w rozmowach, strona amerykańska nie będzie tego tolerować. Zaznaczył jednak, że liczy na pozytywne negocjacje.
15:54. KE: nie ma potrzeby poluzowania zasad fiskalnych w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie
Komisja Europejska nie widzi obecnie potrzeby tymczasowego poluzowania unijnych zasad fiskalnych w związku z sytuacją kryzysową wywołaną wojną na Bliskim Wschodzie. Jej zdaniem nie ma obecnie okoliczności, które by uzasadniały uruchomienie tzw. ogólnej klauzuli wyjścia.
Ogólna klauzula wyjścia to mechanizm stosowany w ramach zasad fiskalnych UE, który pozwala państwom członkowskim tymczasowo odejść od obowiązujących limitów dotyczących deficytu budżetowego i długu publicznego w sytuacjach nadzwyczajnych. Jest on uruchamiany w czasie poważnych kryzysów gospodarczych lub innych wyjątkowych zdarzeń, tak jak w pandemia COVID-19, aby umożliwić rządom zwiększenie wydatków i wsparcie gospodarki bez ryzyka naruszenia unijnych reguł fiskalnych.
15:37. Papież: chrześcijanin nigdy nie stoi po stronie tego, kto zrzuca bomby
Papież Leon XIV powiedział, że chrześcijanin nigdy nie stoi po stronie tego, kto zrzuca bomby. Podczas audiencji dla chaldejskich biskupów z Bagdadu papież potępił „bluźnierstwo wojny”.
Jesteście znakami nadziei w świecie naznaczonym absurdalną i nieludzką przemocą, która napędzana chciwością i nienawiścią szerzy się z brutalnością właśnie na ziemiach, na których zajaśniało zbawienie; ziemiach zbezczeszczonych bluźnierstwem wojny i brutalnością interesów, bez poszanowania dla życia ludzi, uznawanego co najwyżej za efekt uboczny własnych korzyści
— podkreślił Leon XIV w czasie audiencji w Watykanie, zwracając się do biskupów ze stolicy Iraku.
15:04. Trzeci dzień rozejmu: cieśnina Ormuz nadal zamknięta, walki w Libanie trwają
W trzecim dniu rozejmu uzgodnionego przez USA i Iran po niemal sześciu tygodniach walk tankowce nadal nie przepływają przez cieśninę Ormuz, a Izrael kontynuuje ataki w Libanie. Przed kolejną rundą rozmów strony podtrzymują rozbieżne stanowiska.
Stany Zjednoczone i Iran uzgodniły we wtorek wieczorem dwutygodniowe zawieszenie broni. Obecna sytuacja jest traktowana jako pauza operacyjna przed możliwym wznowieniem walk, jeśli rozmowy zaplanowane na sobotę i niedzielę w Islamabadzie nie przyniosą przełomu - ocenia Eric Lob z programu Carnegie Middle East Program wypowiadający się dla think tanku Carnegie Endowment for International Peace.
Według różnych źródeł początek rozmów planowany jest na piątek lub sobotę.
Realia w cieśninie Ormuz pozostają dalekie od normalizacji. Przed wybuchem wojny przepływało tam dziennie 120–140 statków, a obecnie liczba przepływających jednostek nie przekracza kilku dziennie.
14:30. ONZ: z powodu wojny na Bliskim Wschodzie Libanowi grozi kryzys żywnościowy
Liban stoi w obliczu kryzysu żywnościowego z powodu wojny amerykańsko-izraelskiej przeciwko Iranowi, która zakłóca dostawy towarów do kraju - ostrzegł Światowy Program Żywnościowy (WFP), agenda ONZ
13:21. Reuters: Bejrut weźmie udział w rozmowach o zawieszeniu broni
Liban weźmie udział w rozmowach z USA i Izraelem o zawieszeniu broni, do których ma dojść w przyszłym tygodniu w Waszyngtonie - poinformowała agencja Reutera, powołując się na wysokiego rangą libańskiego urzędnika.
Data rozmów nie została jeszcze wyznaczona - przypomniała agencja.
11:07. Wadephul wezwał szefa MSZ Iranu do otwarcia Ormuzu i przestrzegania rozejmu
Minister spraw zagranicznych Niemiec Johann Wadephul wezwał w rozmowie telefonicznej ministra spraw zagranicznych Iranu Abbasa Aragcziego do zapewnienia swobodnej, bezpiecznej żeglugi przez cieśninę Ormuz oraz przestrzegania rozejmu.
10:16. Media: w cieśninie Ormuz utknęło ponad 600 statków, w tym 325 tankowców
W rejonie cieśniny Ormuz w Zatoce Perskiej nadal uwięzionych jest ponad 600 statków o wyporności powyżej 10 tys. ton, w tym 325 tankowców - poinformował emiracki magazyn „Gulf News”, powołując się na brytyjskie dane.
09:42. Zełenski: nasi wojskowi zestrzeliwali Shahedy w kilku krajach Bliskiego Wschodu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińscy wojskowi zestrzeliwali irańskie drony Shahed nad kilkoma krajami Bliskiego Wschodu w wojnie USA i Izraela z Iranem. To działania w ramach pomocy partnerom w zwalczaniu broni, której Rosja używa przeciw Ukrainie - dodał.
Zełenski po raz pierwszy publicznie potwierdził takie działania ukraińskich wojskowych - podkreśliła agencja Reutera.
Wysłaliśmy na Bliski Wschód naszych ekspertów wojskowych, w szczególności specjalistów od dronów przechwytujących oraz ekspertów ds. walki radioelektronicznej. Niektórym krajom pokazaliśmy, jak korzystać z tych urządzeń przechwytujących. Czy je (irańskie drony - PAP) niszczyliśmy? Tak, niszczyliśmy. Czy niszczyliśmy je w jednym kraju? Nie, w kilku. I to, moim zdaniem, jest sukces
— powiedział Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.
Zestrzeliliśmy również drony z silnikami odrzutowymi. Myślę, że to bardzo dobry sygnał. Pokazaliśmy, że to działa. Teraz to tylko kwestia czasu, kiedy zaczniemy masowo produkować przechwytujące drony, które będą niszczyć drony z takimi silnikami
— dodał.
Rozmowa prezydenta Ukrainy z prasą odbyła się w środę, ale jej publikację wstrzymano do piątku - poinformował Reuters.
09:11. Ceny ropy w USA rosną, ruch w cieśninie Ormuz nadal prawie wstrzymany
Ceny ropy naftowej w USA zwyżkują, lecz są drodze do tygodniowego spadku. Uwaga inwestorów koncentruje się na cieśninie Ormuz, która pozostaje nadal praktycznie zablokowana.
Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na maj zwyżkuje na NYMEX w Nowym Jorku o 0,8 proc. do 98,69 USD. Cena Brent na ICE na czerwiec rośnie o 0,75 proc. do 96,66 USD za baryłkę.
Ceny ropy nadal zmierzają w kierunku tygodniowych spadków wobec dwutygodniowego zawieszenia broni między USA i Iranem. Brent jest w tym tygodniu 11 proc. na minusie.
Prezydent USA Donald Trump wezwał w czwartek Iran, by przestał pobierać opłaty tranzytowe od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz, jeśli doniesienia na ten temat są prawdziwe. Oskarżył też Iran o łamanie umowy o rozejmie.
Cieśnina Ormuz pozostaje w dużej mierze zamknięta dla żeglugi, a ruch morski w czwartek był znacznie poniżej 10 proc. normalnego wolumenu.
08:30. Nowe kierownictwo Iranu bardziej ekstremistyczne od poprzedników?
„Przedstawiciele Sił Obronnych Izraela poinformowali na zamkniętym briefingu w Knesecie, że nowe kierownictwo Iranu jest ‘bardziej radykalne niż poprzednie’” - podał portal i24news.tv.
05:10. Trump potępił „głupich” publicystów MAGA za krytykę wojny z Iranem
Prezydent USA Donald Trump ostro potępił krytykujących go prawicowych publicystów i influencerów, w tym Tuckera Carlsona, za ich krytykę wojny przeciwko Iranowi. Trump nazwał ich „wariatami”, „przegrywami” i głupkami.
Trump potępił czworo skrajnie prawicowych publicystów i podcasterów w długim wpisie na Truth Social.
Wiem, dlaczego Tucker Carlson, Megyn Kelly, Candace Owens i Alex Jones walczą ze mną od lat, zwłaszcza z uwagi, że uważają, że to wspaniale, że Iran, państwo numer jeden sponsorujące terroryzm, ma broń jądrową – bo łączy ich jedno: niskie IQ
— zaczął Trump, nazywając swoich krytyków z prawicy „wariatami”, „mąciwodami” i „przegrywami”.
To głupi ludzie, oni to wiedzą, ich rodziny to wiedzą i wszyscy inni też to wiedzą
— zaznaczył. Prezydent stwierdził, że mimo kreowania się jako głos ruchu MAGA, jego krytycy nie odzwierciedlają poglądów ruchu, które uosabia on sam.
04:02. Uruchomiono syreny alarmowe po wystrzeleniu rakiet z Libanu
Dzisiaj nad ranem w wielu rejonach Izraela, w tym w Tel Awiwie i nadmorskim mieście Aszdod, uruchomiono syreny alarmowe - poinformowało izraelskie wojsko po wystrzeleniu rakiet z Libanu.
W czwartek Izrael i proirański Hezbollah kontynuowały wzajemne ataki, podważając tym samym dwutygodniowy rozejm uzgodniony między Stanami Zjednoczonymi a Iranem w nocy z wtorku na środę. Nie było informacji o ofiarach.
Jak pisze Reuters, w środę w wyniku ataków Izraela na Liban zginęło ponad 300 osób. Była to najbardziej intensywna fala izraelskich nalotów na Liban, odkąd Hezbollah na początku marca włączył się w wojnę USA i Izraela z Iranem.
Premier Izraela Benjamin Netanjahu poinformował w czwartek, że wydał polecenie rozpoczęcia „tak szybko jak to możliwe” rozmów pokojowych z Libanem, które obejmowałyby przede wszystkim rozbrojenie Hezbollahu. Według NBC News na rozpoczęcie negocjacji nalegał prezydent USA Donald Trump.
00:40. Trump: Iran musi natychmiast przestać pobierać opłaty za przepłynięcie przez Ormuz
Prezydent USA Donald Trump wezwał Iran, by przestał pobierać opłaty tranzytowe od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz, jeśli doniesienia na ten temat są prawdziwe. Deklarował też, że ropa naftowa popłynie z Zatoki Perskiej niezależnie od pomocy Iranu.
Pojawiają się doniesienia, że Iran pobiera opłaty od tankowców przepływających przez cieśninę Ormuz — niech lepiej tego nie robią, a jeśli to robią, to niech natychmiast przestaną!
— napisał Trump na swoim portalu społecznościowym Truth Social.
Doniesienia o pobieraniu przez Iran opłat za tranzyt przez Ormuz pojawiają się od tygodni. Agencja AP doniosła we wtorek, że po zawarciu zawieszenia broni do pobierania opłat przygotowywały się wspólnie Iran i Oman.
00:01. Najwyższy przywódca: nie dążymy do wojny, ale nie zrezygnujemy ze swoich praw
Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Modżtaba Chamenei zapewnił w pisemnym oświadczeniu odczytanym w czwartek w państwowej telewizji, że „Iran nie dąży do wojny, ale nie zrezygnuje ze swoich praw”.
W czwartek mija 40 dni od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem. W pierwszym dniu nalotów zabity został m.in. ojciec Modżtaby, Ali Chamenei, który sprawował funkcję najwyższego przywódcy od 1989 r.
Obecność ludu na polu walki musi trwać tak, jak trwała przez ostatnie 40 dni. To wy, ludzie, byliście prawdziwymi zwycięzcami na polu walki
— napisał Chamenei.
red/PAP/X/FB
