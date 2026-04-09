RELACJA. 42. dzień operacji przeciwko Iranowi. Chamenei: Nie dążymy do wojny, ale nie zrezygnujemy ze swoich praw

autor: PAP/EPA
Trwa 42. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!

Piątek, 10 kwietnia 2026 r.

00:01. Najwyższy przywódca: nie dążymy do wojny, ale nie zrezygnujemy ze swoich praw

Najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu Modżtaba Chamenei zapewnił w pisemnym oświadczeniu odczytanym w czwartek w państwowej telewizji, że „Iran nie dąży do wojny, ale nie zrezygnuje ze swoich praw”.

W czwartek mija 40 dni od rozpoczęcia przez USA i Izrael wojny z Iranem. W pierwszym dniu nalotów zabity został m.in. ojciec Modżtaby, Ali Chamenei, który sprawował funkcję najwyższego przywódcy od 1989 r.

Obecność ludu na polu walki musi trwać tak, jak trwała przez ostatnie 40 dni. To wy, ludzie, byliście prawdziwymi zwycięzcami na polu walki

— napisał Chamenei.

red/PAP/X/FB

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie.

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

