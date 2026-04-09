Trwa 1507. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 10 kwietnia 2026 r.
11:05. Akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym ataków na rosyjskich opozycjonistów
Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w piątek, że do Sądu Okręgowego w Warszawie został skierowany akt oskarżenia przeciwko Anatolijowi B., Rosjaninowi, który miał m.in. kierować pobiciem rosyjskiego opozycjonisty, byłego współpracownika Aleksieja Nawalnego.
09:42. Zełenski: nasi wojskowi zestrzeliwali Shahedy w kilku krajach Bliskiego Wschodu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ukraińscy wojskowi zestrzeliwali irańskie drony Shahed nad kilkoma krajami Bliskiego Wschodu w wojnie USA i Izraela z Iranem. To działania w ramach pomocy partnerom w zwalczaniu broni, której Rosja używa przeciw Ukrainie - dodał.
Zełenski po raz pierwszy publicznie potwierdził takie działania ukraińskich wojskowych - podkreśliła agencja Reutera.
Wysłaliśmy na Bliski Wschód naszych ekspertów wojskowych, w szczególności specjalistów od dronów przechwytujących oraz ekspertów ds. walki radioelektronicznej. Niektórym krajom pokazaliśmy, jak korzystać z tych urządzeń przechwytujących. Czy je (irańskie drony - PAP) niszczyliśmy? Tak, niszczyliśmy. Czy niszczyliśmy je w jednym kraju? Nie, w kilku. I to, moim zdaniem, jest sukces
— powiedział Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami, cytowany przez agencję Interfax-Ukraina.
Zestrzeliliśmy również drony z silnikami odrzutowymi. Myślę, że to bardzo dobry sygnał. Pokazaliśmy, że to działa. Teraz to tylko kwestia czasu, kiedy zaczniemy masowo produkować przechwytujące drony, które będą niszczyć drony z takimi silnikami
— dodał.
Rozmowa prezydenta Ukrainy z prasą odbyła się w środę, ale jej publikację wstrzymano do piątku - poinformował Reuters.
09:09. Rewizja w redakcji „Nowej Gaziety” zakończyła się w nocy po 13 godzinach
Niezależna rosyjska „Nowaja Gazieta” podała w nocy z czwartku na piątek, że rewizja w jej redakcji w Moskwie zakończyła się po 13 godzinach. Funkcjonariusze służb siłowych zabrali sprzęt i dokumenty. Komentator gazety Oleg Rołdugin został zatrzymany na 48 godzin.
„Nowaja Gazieta” do czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę była jednym z ostatnich niezależnych mediów w Rosji. W 2022 r. władze wymusiły zawieszenie wydawania papierowej edycji gazety, a w lutym 2023 roku tytuł ostatecznie stracił oficjalną licencję środka masowego przekazu.
08:50. Zełenski: w ostatnich dniach dostarczono nową partię rakiet do systemu Patriot
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas spotkania z dziennikarzami przekazał, że partnerzy Ukrainy w ostatnich dniach przekazali jego krajowi nową partię pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot - poinformowała agencja Interfax-Ukraina.
Na chwilę obecną partnerzy dostarczają nam pociski do systemów Patriot. Niedawno otrzymaliśmy nową partię. Nadal współpracujemy ze wszystkimi partnerami, aby zapewnić funkcjonowanie systemu obrony przeciwlotniczej
— powiedział Zełenski.
5 kwietnia agencja Associated Press podała, że Zełenski jest zaniepokojony możliwym zmniejszeniem dostaw amerykańskich rakiet przeciwrakietowych dla systemu Patriot w kontekście trwającej wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi.
Musimy przyznać, że nie jesteśmy dziś priorytetem. Dlatego obawiam się, że długotrwała wojna (z Iranem - PAP) spowoduje, że otrzymamy mniej wsparcia
— zaznaczył w wywiadzie dla AP.
08:02. Zmasowany atak Rosjan na Odessę
Rosyjskie drony uderzyły w infrastrukturę energetyczną i portową. W wyniku ataku doszło do przerw w dostawach prądu, uszkodzone zostały zbiorniki magazynowe i sprzęt portowy.
02:40. Zełenski spotkał się z węgierską mniejszością, wywołując krytykę Budapesztu
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił, że spotkał się z przedstawicielami mniejszości węgierskiej w swoim kraju, dziękując im m.in. za wsparcie na froncie. Minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto określił wizytę „politycznym teatrem na kilka dni przed wyborami”.
Spotkałem się z przedstawicielami społeczności węgierskiej Zakarpacia, w tym z wojskowymi. Rozmawialiśmy i omawialiśmy wiele ważnych kwestii – przede wszystkim przygotowania do kolejnej zimy, relokację przedsiębiorstw, rolę samorządu lokalnego w finansowaniu budżetu, powrót Ukraińców z zagranicy oraz rehabilitację żołnierzy i weteranów
— napisał na X Zełenski.
Dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za waszą wytrwałość w czasie tej trudnej zimy i za wsparcie frontu, a wojsku – za wszystkie wysiłki w obronie Ukrainy, naszego nieba oraz naszej krytycznej i cywilnej infrastruktury przed atakami Rosji. Wręczyłem żołnierzom odznaczenia. Dziękuję za waszą służbę
— zaznaczył ukraiński prezydent.
00:15. Prezydent Zełenski potwierdził rozejm na czas Wielkanocy
Prezydent Wołodymyr Zełenski potwierdził zawieszenie broni w wojnie na Ukrainie na czas prawosławnych świąt wielkanocnych, ogłoszone w czwartek wieczorem przez Kreml. Przypomniał, że Kijów już wcześniej proponował rozejm podczas Wielkanocy.
Zaproponowaliśmy zawieszenie broni w czasie tegorocznych świąt wielkanocnych i będziemy działać zgodnie z tym
— napisał Zełenski w mediach społecznościowych.
Dodał, że „ludzie potrzebują bezpiecznej Wielkanocy i rzeczywistych działań w kierunku pokoju, a Rosja ma szansę nie wracać do ataków nawet po Wielkanocy”.
00:01. Kreml zapowiedział rozejm w wojnie z Ukrainą na czas prawosławnej Wielkanocy
Kreml oświadczył, że przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił rozejm w wojnie z Ukrainą na okres prawosławnych świąt wielkanocnych. Rozejm ma obowiązywać od 11 kwietnia po południu (godz. 16 czasu moskiewskiego, czyli godz. 15 w Polsce) do 12 kwietnia do końca dnia.
Według komunikatu Kremla Putin polecił wojskowym rosyjskim na ten czas „przerwanie działań bojowych na wszystkich kierunkach”. Jednakże oddziały mają być gotowe do „przerwania wszystkich możliwych prowokacji” i „wszelkich agresywnych działań” ze strony przeciwnika.
W komunikacie Kreml dodał, że zakłada, iż „strona ukraińska pójdzie za przykładem Federacji Rosyjskiej”.
