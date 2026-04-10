Trump chce, aby Netanjahu ograniczył działania Izraela w Libanie: Rozmawiałem z Bibim i on to powściągnie

  • Świat
  • opublikowano:
Trump rozmawiał z Netanjahu / autor: Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons
Prezydent USA Donald Trump powiedział telewizji NBC, że po rozmowie z izraelskim premierem Benjaminem Netanjahu, Izrael ograniczy swoje działania w Libanie i będzie bardziej „powściągliwy”. Wyraził też optymizm co do szans osiągnięcia porozumienia z Iranem.

Rozmawiałem z Bibim i on to powściągnie. Po prostu myślę, że musimy być trochę bardziej powściągliwi

— powiedział Trump w wywiadzie telefonicznym z NBC, relacjonując swoją środową rozmowę z izraelskim premierem.

Sytuacja w Libanie

Netanjahu ogłosił, że zamierza podjąć bezpośrednie rozmowy z Libanem.

Wzmożone izraelskie uderzenia na sprzymierzony z Iranem libański Hezbollah stały się główną przeszkodą w planowanych rozmowach w sprawie zakończenia wojny z Iranem. Irańscy przedstawiciele oskarżali USA i Izrael o złamanie postanowień rozejmu, podczas gdy Trump twierdził, że Liban nie był przedmiotem zawieszenia broni. O zaprzestanie uderzeń w Libanie apelowały też państwa europejskie.

Zawieszenie broni z Iranem

W wywiadzie dla NBC, Trump powiedział, że jest bardzo optymistycznie nastawiony co do szans sukcesu rozmów z Iranem w Pakistanie. Jak zaznaczył, publiczne wypowiedzi Irańczyków znacznie różnią się od tego, co mówią w prywatnych rozmowach.

Mówią zupełnie co innego na spotkaniach niż przed prasą. Są o wiele bardziej rozsądni

— powiedział prezydent.

Zgadzają się na wszystko, na co muszą się zgodzić. Pamiętaj, zostali podbici. Nie mają wojska

— zaznaczył. Zagroził jednocześnie, że jeśli nie będzie porozumienia, „będzie to bardzo bolesne”.

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych