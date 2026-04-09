„Rozczarowujące NATO nie rozumiało niczego, dopóki nie wywarto na nich presji” - oświadczył prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social. Prezydent nie wyjaśnił, co ma na myśli.
Nikt z tych ludzi, łącznie z naszym, bardzo rozczarowującym, NATO, nie rozumiał niczego, dopóki nie wywarto na nich presji!!!
— napisał Trump w jednozdaniowym wpisie.
Prezydent nie sprecyzował, kim są ci „ludzie”, ani do czego konkretnie odnosi się jego wypowiedź.
Wyjście z NATO
Zamieścił ją jednak dzień po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, do którego doszło w obliczu gróźb potencjalnego wyjścia USA z Sojuszu. Rutte przekazał po spotkaniu, że Trump jest wyraźnie zawiedziony sojusznikami i nie odpowiedział na pytania, czy Trump mówił o wyjściu z NATO. Trump po spotkaniu zamieścił wpis, w którym ponownie zarzucił sojusznikom, że nie pomogli Ameryce w wojnie z Iranem i nie pomogą jej w kolejnym kryzysie.
PAMIĘTAJCIE GRENLANDIĘ, TEN WIELKI, ŹLE ZARZĄDZANY KAWAŁEK LODU!!!”
— dodał, odnosząc się do sprzeciwu NATO wobec przekazania Grenlandii USA.
Według doniesień m.in. agencji Reutera, Trump miał powiedzieć Ruttemu, że oczekuje od sojuszników w ciągu najbliższych kilku dni konkretnych zobowiązań w sprawie zabezpieczenia cieśniny Ormuz.
Czytaj także
- Stany Zjednoczone mają rozważać opuszczenie NATO! Biały Dom: Będzie to przedmiotem dyskusji z szefem Sojuszu Markiem Rutte
- Trump o zawodnym „partnerze” NATO. Uderzył w „New York Times”: „Standardy zatrudniania i edukacji w ‘NYT’ znacząco upadły”
- Trump mocno rozczarowany sojusznikami z NATO. „Nie było ich tam. Nie mam żadnych frustracji. Muszą nabrać odwagi”
Adrian Siwek/PAP
