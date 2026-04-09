Trump po spotkaniu z Rutte: Rozczarowujące NATO nie rozumiało niczego, dopóki nie wywarto na nich presji

Trump zabrał głos na temat NATO. / autor: EPA/YURI GRIPAS / POOL Dostawca: PAP/EPA.
Trump zabrał głos na temat NATO. / autor: EPA/YURI GRIPAS / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Rozczarowujące NATO nie rozumiało niczego, dopóki nie wywarto na nich presji” - oświadczył prezydent USA Donald Trump we wpisie na platformie Truth Social. Prezydent nie wyjaśnił, co ma na myśli.

Nikt z tych ludzi, łącznie z naszym, bardzo rozczarowującym, NATO, nie rozumiał niczego, dopóki nie wywarto na nich presji!!!

— napisał Trump w jednozdaniowym wpisie.

Prezydent nie sprecyzował, kim są ci „ludzie”, ani do czego konkretnie odnosi się jego wypowiedź.

Wyjście z NATO

Zamieścił ją jednak dzień po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, do którego doszło w obliczu gróźb potencjalnego wyjścia USA z Sojuszu. Rutte przekazał po spotkaniu, że Trump jest wyraźnie zawiedziony sojusznikami i nie odpowiedział na pytania, czy Trump mówił o wyjściu z NATO. Trump po spotkaniu zamieścił wpis, w którym ponownie zarzucił sojusznikom, że nie pomogli Ameryce w wojnie z Iranem i nie pomogą jej w kolejnym kryzysie.

PAMIĘTAJCIE GRENLANDIĘ, TEN WIELKI, ŹLE ZARZĄDZANY KAWAŁEK LODU!!!”

— dodał, odnosząc się do sprzeciwu NATO wobec przekazania Grenlandii USA.

Według doniesień m.in. agencji Reutera, Trump miał powiedzieć Ruttemu, że oczekuje od sojuszników w ciągu najbliższych kilku dni konkretnych zobowiązań w sprawie zabezpieczenia cieśniny Ormuz.

Adrian Siwek/PAP

Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

