Trwa 41. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Czwartek, 9 kwietnia 2026 r.
00:02. Szef MSZ: USA muszą dokonać wyboru – zawieszenie broni lub wojna za pośrednictwem Izraela
Stany Zjednoczone muszą dokonać wyboru, czy chcą zawieszenia broni, czy kontynuacji wojny za pośrednictwem Izraela, który wciąż prowadzi ataki na Liban – oświadczył minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi.
Warunki zawieszenia broni między Iranem a Stanami Zjednoczonymi są jasne i jednoznaczne: Stany Zjednoczone muszą dokonać wyboru – zawieszenie broni albo kontynuacja wojny za pośrednictwem Izraela. Nie mogą mieć jednego i drugiego
— napisał Aragczi na platformie X.
Świat jest świadkiem masakr w Libanie. Piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych, a świat obserwuje, czy dotrzymają one swoich zobowiązań
— dodał.
Polityk opublikował również post premiera Pakistanu Shehbaza Sharifa z zaznaczonymi fragmentami, że zawieszenie broni dotyczy wszystkich, w tym sojuszników każdej ze stron.
Rzeczniczka prasowa Karoline Leavitt przekazała w środę, że Liban nie jest częścią porozumienia o dwutygodniowym zawieszeniu broni. Irańska państwowa agencja Tasnim stwierdziła z kolei, powołując się na anonimowe źródło, że Iran wycofa się z zawieszenia broni, jeśli ataki Izraela na Liban nie ustaną.
W środę libańska obrona cywilna poinformowała, że w wyniku ataków Izraela zginęły co najmniej 254 osoby, a 1165 zostało rannych. To najbardziej intensywna fala izraelskich nalotów na Liban, odkąd Hezbollah na początku marca włączył się w wojnę USA i Izraela z Iranem.
Wcześniej w środę armia izraelska podała, że przeprowadziła ostrzał blisko 100 celów Hezbollahu w Libanie, podkreślając, że to najbardziej intensywna fala nalotów na cele Hezbollahu.
red/PAP/X
