Tragiczne zderzenie ciężarówki z TGV we Francji. Polski kierowca usłyszał zarzut zabójstwa w ruchu drogowym

Ciężarówka zderzyła się z TGV
Ciężarówka zderzyła się z TGV / autor: . EPA/MAXPPP/LUDOVIC MAILLARD / PAP/EPA

Polski kierowca ciężarówki, która we wtorek zderzyła się z pociągiem dużych prędkości TGV na przejeździe kolejowym w północnej Francji, w wyniku czego zginął maszynista, usłyszał w środę zarzut zabójstwa w ruchu drogowym w wyniku nieumyślnego spowodowania wypadku - poinformowała agencja AFP.

Mieszkający we Francji 30-letni polski kierowca został objęty nadzorem sądowym.

W wypadku zginął 56-letni maszynista, a 16 osób zostało niegroźnie rannych. Prokuratura we wtorek wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym, a polski kierowca został aresztowany za „umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa”.

Ciężarówka przewoziła do Francji „mobilny most wojskowy”, który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii - poinformowała armia francuska. Prokuratura dodała, że kierowca jest cywilem.

Prezes Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) Jean Castex oświadczył, że ruch kolejowy na tej linii będzie całkowicie wstrzymany przez co najmniej tydzień.

Do kolizji doszło 7 kwietnia rano. Pociąg TGV, jadący z prędkością około 130-140 km/godz. z Dunkierki do Paryża z 246 pasażerami na pokładzie, uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym między Bethune a Lens.

Zgodnie z francuskim prawem przy zabójstwie w ruchu drogowym w wyniku nieumyślnego spowodowania wypadku z jedną okolicznością obciążającą sprawcy grozi do siedmiu lat więzienia oraz 100 tys. euro grzywny. Jak pisze AFP, w organizmie polskiego kierowcy nie wykryto alkoholu ani narkotyków.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

