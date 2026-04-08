Wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO jest czymś, o czym prezydent USA Donald Trump prowadzi dyskusje i będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte - powiedziała w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt.
Leavitt odpowiedziała w ten sposób na pytanie, czy Trump nadal rozważa wyprowadzenie USA z Sojuszu Północnoatlantyckiego.
To coś, o czym prezydent prowadzi dyskusje, i myślę, że będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Markiem Rutte dziś po południu
— powiedziała rzeczniczka podczas briefingu prasowego w Białym Domu. Nie wykluczyła, że Trump wypowie się na ten temat po spotkaniu.
„Zostali poddani próbie i zawiedli”
Podczas briefingu Leavitt zacytowała też przesłanie Trumpa na temat NATO.
Zostali poddani próbie i zawiedli. I dodałbym, że to dość smutne, że NATO odwróciło się od Amerykanów w ostatnich sześciu tygodniach, podczas gdy Amerykanie finansowali ich obronę
— brzmiała treść komunikatu, będącego odpowiedzią na deklarację państw NATO, że są gotowe pomóc w sprawie otwarcia cieśniny Ormuz.
Spotkanie z Ruttem ma się odbyć o godz. 21.30 czasu polskiego. Dojdzie do niego po serii bardzo krytycznych wypowiedzi Trumpa na temat Sojuszu, w tym otwartego rozważania wyjścia USA, co Trump uzasadniał postawą części państw wobec wojny z Iranem. Prezydent USA krytykował zwłaszcza Wielką Brytanię i Hiszpanię za początkowe odmówienie użycia baz w tych krajach przez siły amerykańskie, a także za odmowę przysłania okrętów do odblokowania cieśniny. W poniedziałek Trump podkreślił, że choć lubi Ruttego i jest on „świetną osobą”, to zawiódł się na Sojuszu.
Jeśli chcecie znać prawdę, to wszystko zaczęło się od Grenlandii. Chcemy Grenlandii. Oni nie chcą nam jej dać. I powiedziałem: papa
— powiedział Trump na zakończenie poniedziałkowej konferencji prasowej.
Grenlandia, będąca autonomiczną częścią Królestwa Danii, stała się w styczniu przedmiotem ostrego sporu dyplomatycznego między Stanami Zjednoczonymi, których prezydent deklarował zamiar przejęcia wyspy, a Danią i kilkoma popierającymi ją krajami NATO. Trump ogłosił później na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos, że nie użyje siły wojskowej do przejęcia kontroli nad wyspą, i zrezygnował z dodatkowych ceł na towary z ośmiu europejskich państw, które wysłały na Grenlandię wojskowe delegacje.
kk/PAP
