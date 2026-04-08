„Kiedy zbliżamy się do punktu najbliższego Księżycowi i jednocześnie najdalszego od Ziemi, odkrywając tajemnice kosmosu, chciałbym przypomnieć o jednej z najważniejszych tajemnic na Ziemi – o miłości” - takich słów użył w chwili zbliżania się do srebrnego globu astronauta Victor Glover z misji Artemis II. Kolejne jego słowa, które poprzedziły moment zerwania łączności z Ziemią, były równie poruszające i nie zostaną nigdy zapomniane.
Czworo astronautów - troje Amerykanów: Christina Koch, Reid Wiseman, Victor Glover oraz Kanadyjczyk Jeremy Hansen oddaliło się od Ziemi na jeszcze większą odległość, niż zrobili to w kwietniu 1970 r. uczestnicy misji Apollo 13. Astronauci misji Artemis II znaleźli się najdalej od Ziemi niż jakikolwiek inny człowiek do tej pory. Astronauci misji Artemis II spędzili sześć godzin na badaniu nieoświetlonej półkuli, obserwując niewidoczne z Ziemi zjawiska i wykonując szczegółowe fotografie Srebrnego Globu.
Przesłanie miłości wprost z kosmosu
Aby okrążyć Księżyc astronauci musieli wlecieć w pustkę komunikacyjną, która trwała ok. 40 min. Tuż przed zerwaniem z łączności z Ziemią pilot Victor Glover poruszył wszystkich swoim niezwykle osobistym przesłaniem, które dotyczyło miłości Boga i ludzi. Zwrócił uwagę na sens najbardziej podstawowych pytań, które ludzkość zadaje sobie w chiwlach przełomowych.
Dziękujemy wam wszystkim za to, że pozwalacie nam przeżywać tę podróż razem z wami. To naprawdę niezwykłe. W czasie tej misji myślimy o celu NASA – odkrywaniu nieznanego w powietrzu i kosmosie, tworzeniu innowacji dla dobra ludzkości oraz inspirowaniu świata poprzez odkrycia. Mamy nadzieję, że właśnie to robimy. A kiedy zbliżamy się do punktu najbliższego Księżycowi i jednocześnie najdalszego od Ziemi, odkrywając tajemnice kosmosu, chciałbym przypomnieć o jednej z najważniejszych tajemnic na Ziemi – o miłości. Chrystus, zapytany o największe przykazanie, powiedział, że chodzi o miłość Boga całym sobą. I dodał też, że drugie jest mu równe – aby miłować bliźniego jak samego siebie. Gdy więc przygotowujemy się do utraty łączności radiowej, czujemy waszą miłość płynącą z Ziemi. A do wszystkich was tam, na Ziemi i wokół niej: kochamy was z Księżyca
— powiedział Victor Glover.
Wyznanie Glovera przypomniało wszystkim, że eksploracja kosmosu i podróż w odległe rejony nie przekreślają w żadnej sposób tego, czym jest człowieczeństwo oraz nie oznaczają porzucenia ludzkiej duchowości. Słowa astronauty spotkały się z olbrzymim odzewem. Odwołanie się do przykazania miłości Boga i ludzi oraz wskazanie na osobę Jezusa Chrystusa dało wielu zainteresowanych lotem i nowoczesnymi technologiami świadectwo wartości nieprzemijalnych.
koal/Radio Wnet
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757534-slowa-chrystusa-w-kosmosie-przypomnial-je-astronauta
