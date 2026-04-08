Dziś w nocy Donald Trump poinformował o dwutygodniowym rozejmie USA z Iranem. Przedstawiciel władz Teheranu poinformował w rozmowie z agencją Reutera, że otwarcie Cieśniny Ormuz jest możliwe jutro lub za dwa dni, ale w ograniczonym zakresie i na warunkach Iranu.
Zawieszenie broni jest wciąż kruche, wolimy trwały pokój, ale Iran nie boi się powrotu do wojny, jeśli Stany Zjednoczone także pójdą tą drogą
— powiedział agencji Reutera anonimowy przedstawiciel władz w Teheranie.
Strona irańska podkreśliła, że ruch statków w cieśninie będzie musiał być uzgadniany z siłami zbrojnymi Iranu. Ograniczone wznowienie żeglugi powinno być możliwe jeszcze przed spotkaniem przedstawicieli USA i Iranu, planowanym w piątek w stolicy Pakistanu, Islamabadzie.
Siły USA pozostają w gotowości
Przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów amerykańskiej armii, gen. Dan Caine, powiedział, że - mimo rozejmu - siły amerykańskie pozostają w gotowości do wznowienia działań bojowych.
Przed 28 lutego, gdy rozpoczęła się wojna Izraela i USA z Iranem, przez cieśninę Ormuz transportowanych było około 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej i około 25 proc. skroplonego gazu ziemnego (LNG).
Prezydent USA Donald Trump ogłosił dziś w nocy, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie „obustronny”. Według mediów amerykańsko-irańskie rozmowy w sprawie zakończenia wojny rozpoczną się pod koniec tygodnia w Islamabadzie.
xyz/PAP
