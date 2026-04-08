Komisji Europejskiej nie podoba się obniżenie podatku VAT na paliwa. Eurokraci wysłali listy do Polski i Hiszpanii

KE wysłała list do Polski i Hiszpanii ws. unijnej dyrektywy dotyczącej VAT
Komisja Europejska poinformowała, że wysłała list do Polski i Hiszpanii, w którym poinformowała władze tych krajów, iż unijna dyrektywa VAT nie zawiera przepisu o obniżeniu tego podatku na paliwa kopalne. „Zalecamy raczej stosowanie obniżek akcyzy” - powiedziała rzeczniczka KE Louise Bogey.

Komisja była pytana o listy, jakie wysłała do Hiszpanii i Polski w sprawie działań dotyczących podatku VAT na paliwa kopalne. List, jak przekazała rzeczniczka, został wysłany pod koniec marca.

Wyjaśniliśmy w nim, że unijna dyrektywa VAT nie zawiera przepisu o obniżeniu podatku VAT na paliwa kopalne. Zalecamy jednak raczej stosowanie obniżek akcyzy. Oto nasze uwagi

— powiedziała Bogey.

Przekazała też PAP, że KE nie otrzymała dotąd odpowiedzi Polski na list.

Ceny paliw

Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań gotowych paliw, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.

W związku z drożejącymi paliwami pod koniec marca polski rząd, po długim czasie zwłoki ogłosił czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, mający ograniczać wzrost cen benzyny i oleju napędowego.

Zakłada on ustalanie maksymalnych cen tych paliw na stacjach, obniżkę akcyzy i niższy VAT. Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać do 30 kwietnia, a obniżona akcyza - do 15 kwietnia. Niższa akcyza w przypadku benzyn wyniesie 1239 zł/1000 litrów; w przypadku olejów napędowych będzie to 880 zł/1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa będzie to również 880 zł/1000 litrów.

Wprowadzenia obniżki domagała się opozycja. Projekt w tej sprawie przygotował kandydat na premiera Przemysław Czarnek, ale koalicja rządowa przygotowała własny, dużo później.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

