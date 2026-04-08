Komisja Europejska poinformowała, że wysłała list do Polski i Hiszpanii, w którym poinformowała władze tych krajów, iż unijna dyrektywa VAT nie zawiera przepisu o obniżeniu tego podatku na paliwa kopalne. „Zalecamy raczej stosowanie obniżek akcyzy” - powiedziała rzeczniczka KE Louise Bogey.
Komisja była pytana o listy, jakie wysłała do Hiszpanii i Polski w sprawie działań dotyczących podatku VAT na paliwa kopalne. List, jak przekazała rzeczniczka, został wysłany pod koniec marca.
Wyjaśniliśmy w nim, że unijna dyrektywa VAT nie zawiera przepisu o obniżeniu podatku VAT na paliwa kopalne. Zalecamy jednak raczej stosowanie obniżek akcyzy. Oto nasze uwagi
— powiedziała Bogey.
Przekazała też PAP, że KE nie otrzymała dotąd odpowiedzi Polski na list.
Ceny paliw
Trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie, po ataku USA i Izraela na Iran, spowodowała wzrost notowań ropy naftowej na świecie, a także notowań gotowych paliw, co przełożyło się na ceny detaliczne tych produktów na stacjach, również w Polsce.
W związku z drożejącymi paliwami pod koniec marca polski rząd, po długim czasie zwłoki ogłosił czasowy pakiet regulacji „Ceny Paliwa Niżej”, mający ograniczać wzrost cen benzyny i oleju napędowego.
Zakłada on ustalanie maksymalnych cen tych paliw na stacjach, obniżkę akcyzy i niższy VAT. Obniżony VAT do 8 proc. ma obowiązywać do 30 kwietnia, a obniżona akcyza - do 15 kwietnia. Niższa akcyza w przypadku benzyn wyniesie 1239 zł/1000 litrów; w przypadku olejów napędowych będzie to 880 zł/1000 litrów; w przypadku biokomponentów stanowiących samoistne paliwa będzie to również 880 zł/1000 litrów.
Wprowadzenia obniżki domagała się opozycja. Projekt w tej sprawie przygotował kandydat na premiera Przemysław Czarnek, ale koalicja rządowa przygotowała własny, dużo później.
Adrian Siwek/PAP
