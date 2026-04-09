Boris Pistorius (SPD) musiał uspokajać Niemców po narastającej krytyce zapisu w nowej ustawie o służbie wojskowej. Chodzi o konieczność uzyskania przez mężczyzn w wieku poborowym zgody Bundeswehry na pobyt za granicą dłuższy niż trzy miesiące. Niemiecki szef obrony podkreślał, że ten zapis na razie nie obowiązuje.
Minister uspokaja
Klauzula, zgodnie z którą mężczyźni w wieku od 17 do 45 lat muszą uzyskać zgodę Bundeswehry, jeśli chcą przebywać za granicą dłużej niż trzy miesiące, weszła w życie na początku roku.
Przepis od razu wywołał powszechne zaniepokojenie i krytykę polityczną
— czytamy w portalu europeanconservative.com.
Pistorius pośpieszył z wyjaśnianiem sytuacji. Tłumaczył, „że wymóg ten nie będzie miał zastosowania w obecnych warunkach”.
Niezależnie od tego, czy masz 17, 45 lat, czy jesteś pomiędzy, każdy ma oczywiście prawo do podróżowania i obecnie nie potrzebuje na to zezwolenia
— uspokajał Boris Pistorius, cytowany przez konserwatywny portal.
Pistorius broni klauzuli
Aby dodatkowo uspokoić zaniepokojonych Niemców, minister obrony postanowił też przygotować dekret administracyjny potwierdzający ogólne zwolnienie z wymogu uzyskania zgody.
Z drugiej strony Pistorius bronił samego przepisu jako niezbędnego środka ostrożności.
W przypadku „napięcia lub obrony”, kiedy obowiązkowa służba wojskowa mogłaby zostać przywrócona, władze musiałyby wiedzieć, kto jest dostępny, a kto przebywa za granicą.
— czytamy.
„Podkreślili podwójne standardy przepisu”
Krytyków tego zapisu nie brakuje. Jak zaznacza europeanconservative.com., przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec (AfD) „podkreślili podwójne standardy przepisu”.
Młodzi Niemcy będą musieli prosić Bundeswehrę o zgodę, jeśli zechcą opuścić nasz kraj na dłużej niż trzy miesiące… młodzi Syryjczycy lub Ukraińcy mogą nadal przyjeżdżać i wyjeżdżać, kiedy chcą
— twierdził Götz Frömming z AfD.
Celem reformy Bundeswehry jest m.in. zwiększenie liczebności wojsk z nieco ponad 180 000 do co najmniej 260 000.
SC/europeanconservative.com
