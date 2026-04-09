W Niemczech strach wśród mężczyzn w wieku poborowym! Szef obrony musi uspokajać sytuację. "Ten zapis was na razie nie obowiązuje"

Niemieckie wojsko / autor: Fratria
Niemieckie wojsko / autor: Fratria

Boris Pistorius (SPD) musiał uspokajać Niemców po narastającej krytyce zapisu w nowej ustawie o służbie wojskowej. Chodzi o konieczność uzyskania przez mężczyzn w wieku poborowym zgody Bundeswehry na pobyt za granicą dłuższy niż trzy miesiące. Niemiecki szef obrony podkreślał, że ten zapis na razie nie obowiązuje.

Minister uspokaja

Klauzula, zgodnie z którą mężczyźni w wieku od 17 do 45 lat muszą uzyskać zgodę Bundeswehry, jeśli chcą przebywać za granicą dłużej niż trzy miesiące, weszła w życie na początku roku.

Przepis od razu wywołał powszechne zaniepokojenie i krytykę polityczną

— czytamy w portalu europeanconservative.com.

Pistorius pośpieszył z wyjaśnianiem sytuacji. Tłumaczył, „że wymóg ten nie będzie miał zastosowania w obecnych warunkach”.

Niezależnie od tego, czy masz 17, 45 lat, czy jesteś pomiędzy, każdy ma oczywiście prawo do podróżowania i obecnie nie potrzebuje na to zezwolenia

— uspokajał Boris Pistorius, cytowany przez konserwatywny portal.

Pistorius broni klauzuli

Aby dodatkowo uspokoić zaniepokojonych Niemców, minister obrony postanowił też przygotować dekret administracyjny potwierdzający ogólne zwolnienie z wymogu uzyskania zgody.

Z drugiej strony Pistorius bronił samego przepisu jako niezbędnego środka ostrożności.

W przypadku „napięcia lub obrony”, kiedy obowiązkowa służba wojskowa mogłaby zostać przywrócona, władze musiałyby wiedzieć, kto jest dostępny, a kto przebywa za granicą.

— czytamy.

Podkreślili podwójne standardy przepisu”

Krytyków tego zapisu nie brakuje. Jak zaznacza europeanconservative.com., przedstawiciele Alternatywy dla Niemiec (AfD) „podkreślili podwójne standardy przepisu”.

Młodzi Niemcy będą musieli prosić Bundeswehrę o zgodę, jeśli zechcą opuścić nasz kraj na dłużej niż trzy miesiące… młodzi Syryjczycy lub Ukraińcy mogą nadal przyjeżdżać i wyjeżdżać, kiedy chcą

— twierdził Götz Frömming z AfD.

Celem reformy Bundeswehry jest m.in. zwiększenie liczebności wojsk z nieco ponad 180 000 do co najmniej 260 000.

SC/europeanconservative.com

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

