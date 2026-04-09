Chińska Republika Ludowa powiększyła swój arsenał o pistolet cewkowy. Cicha i poręczna broń może wystrzelić do 2000 pocisków na minutę. Może być stosowana w miejscach o ograniczonej przestrzeni (ciasne warunki miejskie) czy podczas tajnych misji.
Chińska państwowa stacja telewizyjna CCTV poinformowała o nowej broni w arsenale Pekinu. Medium zaprezentowało nowy ręczny pistolet cewkowy, który został stworzony do dyskretnego, nieśmiercionośnego zastosowania. Urządzenie jest zdolne do wystrzelenia od tysiąca do dwóch tysięcy pocisków na minutę – jest na tyle silne, że może penetrować drewniane elementy z kilkudziesięciu metrów. Posiada również regulację mocy, która może być pomocna przy potencjalnym obezwładnieniu celu.
Zastosowanie w warunkach o ograniczonej przestrzeni
Dzięki odpowiedniej budowie, karabinek można trzymać za pomocą jednej ręki. Konstrukcja zakłada, iż ma mieć zastosowanie w warunkach o ograniczonej przestrzeni – ciasne warunki miejskie.
Podczas wystrzału nie wydziela się płomień wylotowy ani dym. Hałas jest minimalny, a z komory nie wylatują żadne łuski. Chińskie media podały, że jest to karabinek do zadań o klauzuli „tajne”. Ponadto urządzenie posiada elektroniczny wyświetlacz, który na bieżąco informuje o stanie naładowania baterii. Użytkownik ma możliwość, żeby regulować natężenie prądu, żeby móc kontrolować siłę wystrzału.
Wielkoskalowa broń elektromagnetyczna
Nie jest to pierwszy przypadek broni elektromagnetycznej, nad którą pracuje Pekin. Już w 2023 roku Uniwersytet Inżynierii Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej miał przeprowadzić testy najpotężniejszego działa cewkowego na świecie, które ma być w stanie wystrzelić pocisk o wadze 125 kg z prędkością do 690 km/h.
