Kto wygra wybory parlamentarne na Węgrzech? Wiemy, co wynika z badań. Próg wyborczy mają przekroczyć tylko dwie partie!

autor: PAP/EPA/ROBERT HEGEDUS
Opublikowane na Węgrzech sondaże ujawniają, że więcej osób - niezależnie od wyborczych preferencji - spodziewa się, iż niedzielne wybory parlamentarne wygra opozycyjna partia TISZA. Z badania Instytutu Iranytu wynika też, że wyłoniony w głosowaniu parlament będzie się składać z przedstawicieli tylko dwóch partii.

Według sondażu partia TISZA pod przewodnictwem Petera Magyara cieszy się poparciem 41 proc. ogółu społeczeństwa, a ugrupowanie Fidesz premiera Viktora Orbana - 34 proc. Żadna inna partia nie przekroczyła w badaniu 5-procentowego progu wyborczego. Wśród wyborców zdeklarowanych TISZA zdobyła 51 proc. poparcie, a Fidesz - 40 proc.

62 proc. ankietowanych uznało, że Węgry zmierzają w złym kierunku, z czym nie zgodziło się 31 proc. respondentów. 54 proc. badanych przyznało, że chciałoby odsunięcia rządu Orbana, przy 38 proc. osób, które chcą, by obecny premier utrzymał władzę.

Wyborcy mocno podzieleni

Instytut Iranytu zauważył, że chociaż w lutym większość ankietowanych spodziewała się zwycięstwa Fideszu, to już w najnowszych badaniu 43 proc. ankietowanych uznało, że niedzielne wybory wygra TISZA; 40 proc. wskazało na Fidesz.

Tygodnik „HVG” przedstawił tego samego dnia przewidywania platformy Polymarket, według której szanse na zwycięstwo Tiszy wynoszą 69 proc., a szanse na zdobycie większości miejsc w parlamencie przez Fidesz określono na poziomie 31 proc. Węgierskie władze zablokowały dostęp do platformy w styczniu, gdy zaczęła ona przewidywać przegraną Fideszu - zauważył dziennik „Nepszava”.

Węgrzy wybiorą w niedzielę 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w okręgach jednomandatowych, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Czytaj także

tkwl/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

