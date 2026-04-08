Niemieckie media dostrzegły nowy problem w traktowaniu migrantów w szkołach. Ma się on przejawiać m.in. w ocenach stosowanych w podręcznikach i nazywany jest „subtelną dyskryminacją”. Czy w rzeczywistości jest to największy kłopot w niemieckich szkołach?
„Ahmet jeszcze słabo rozumie niemiecki”
Aileen Edele, profesor w Berlińskim Instytucie Badań nad Migracją i Integracją, opublikowała artykuł serwis medialny „Integration”, skąd można się dowiedzieć , że „starsze podręczniki szkolne często przedstawiają osoby migrujące jako jednorodne, problematyczne grupy, które należy zintegrować”.
Aileen Edele podaje przykłady „subtelnej dyskryminacji” w podręcznikach.
Mieszkam w Niemczech, chodzę do trzeciej klasy” – napisano pod zdjęciem chłopca z jasnymi włosami. Z kolei pod zdjęciem czarnoskórego ucznia widnieje napis: „Ahmet pochodzi z Afryki” i „Jeszcze słabo rozumie niemiecki”
— czytamy we fragmencie przytaczanym przez dw.com.
Problemem może być „standardowa rodzina”
Zdaniem Edele podręczniki szkolne to tylko część problemu, ponieważ „codzienność szkolna nadal w dużym stopniu opiera się na wyobrażeniu o ‘standardowej rodzinie’”
Z kolei jak cytuje niemiecki portal, niektóre regiony świata są „przedstawiane niemal wyłącznie jako ubogie, wiejskie i zacofane”, a religie świata są problematyzowane.
Muzułmanie pojawiają się przede wszystkim w kontekście problemów z integracją lub scenariuszy zagrożeń
— twierdzi Aileen Edele i według niej sprzyja to myśleniu hierarchicznemu i rasistowskiemu.
Z kolei Ameryki Łacińskiej są często przeciwstawiane Europie, „gdzie problemy, takie jak nierówności społeczne czy zanieczyszczenie środowiska, rzekomo już nie występują”
— czytamy.
Zaskakujący wniosek badań i naukowa czujność
Co ciekawe, Aileen Edele ze swoich licznych badań wysnuła wniosek:
Większość uczniów o pochodzeniu migracyjnym twierdzi, że rzadko lub nigdy nie doświadczyła osobistej dyskryminacji.
Profesor z Berlina nie traci jednak czujności.
Nie należy „traktować tego jako sygnału, że nie ma powodu do niepokoju”. Z rasizmem spotykają się przede wszystkim młodzi ludzie, którzy są postrzegani jako niebędący częścią większości. Ponadto dyskryminacja ta nie zawsze jest zgłaszana.
— pisze dw.com, cytując panią profesor.
Dziennik podaje, że w Niemczech około 40 procent wszystkich uczniów pochodzi z rodzin imigranckich. Według portalu szczególnie dotknięci dyskryminacją rasową są uczniowie, których rodziny wyemigrowały z Turcji lub krajów arabskojęzycznych.
Częściej zgłaszają przypadki osobistej dyskryminacji niż ci, których rodziny pochodzą z Polski, byłego Związku Radzieckiego lub byłej Jugosławii. Ponadto chłopcy czują się bardziej dyskryminowani niż dziewczęta
— dowiadujemy się z dw.com
Edele odwołuje się też do innych badań, według których dyskryminacja wynika szczególnie często z koloru skóry, a jak odkrywa autorka artykułu, doświadczenia te mogą negatywnie wpływać na samoocenę i samopoczucie.
Każdy, kto uczęszcza do szkoły, ma prawo do nauki w szkole wolnej od dyskryminacji
— podkreśliła.
Prawdziwe problemy w niemieckich szkołach
Jednocześnie w innych publikacjach w niemieckich mediach nie brakuje innego spojrzenia na problemy w niemieckich szkołach, które wyglądają zdecydowanie poważniej.
W czerwcu zeszłego roku media cytowały nauczycieli bijących na alarm ze względu na rosnącą przemoc i radykalizację uczniów z pochodzeniem imigranckim. Pedagodzy przyznawali, że prowadzenie zajęć jest coraz trudniejsze i wielu z nich zgłaszało problemy zdrowotne.
Dla wielu z nich, jak donosił „Süddeutsche Zeitung” w czerwcu zeszłego roku, praca w stołecznej szkole kończy się atakami paniki, psychoterapią i długim zwolnieniem.
SC/dw.com/wyborcza.pl
