Kilkunastu mężczyzn, napastowanie kobiet i brutalne pobicie. Podróż w niemieckim pociągu zamieniła się w piekło!

Na zdjęciu niemiecki pociąg S-Bahn46 / autor: Wikimedia Commons/Versian/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
Niemiecka policja poszukuje świadków zdarzenia z niemieckiego pociągu. Dwunastu mężczyzn napastowało dwie kobiety, w ich obronie stanął jeden z podróżnych - przypłacił to ciężkimi obrażeniami głowy.

Jak podaje portal tagesspiegel.de, w pociągu S-Bahn 46 doszło dwunastu mężczyzn dopuściło się napastowania dwóch kobiet. Doszło także do brutalnego pobicia podróżnego, który próbował bronić kobiet. 39-letni poszkodowany odniósł poważne obrażenia głowy.

Pobity zrelacjonował atak. Według mężczyzny, chciał pomóc kobietom, ponieważ widział, że są napastowane przez grupę dwunastu agresorów w pobliżu stacji Wildau S-Bahn w dzielnicy Dahme-Spreewald. Kilku z napastników zaatakowało mężczyznę

Policja wyjaśnia sprawę

Poszkodowany wysidł na stacji Treptower Parki i udał się do domu, skąd zadzwonił po pogotowie. Został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono wymaganej pomocy medycznej.

W związku ze sprawą, policja federalna prowadzi dochodzenie ws. napaści z użyciem przemocy – zabezpieczono monitoring. Policja poszukuje osób, które były świadkami zdarzenia. Służby liczą również na to, że napastowane kobiety się ujawnią.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

