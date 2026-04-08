Niemiecka policja poszukuje świadków zdarzenia z niemieckiego pociągu. Dwunastu mężczyzn napastowało dwie kobiety, w ich obronie stanął jeden z podróżnych - przypłacił to ciężkimi obrażeniami głowy.
Jak podaje portal tagesspiegel.de, w pociągu S-Bahn 46 doszło dwunastu mężczyzn dopuściło się napastowania dwóch kobiet. Doszło także do brutalnego pobicia podróżnego, który próbował bronić kobiet. 39-letni poszkodowany odniósł poważne obrażenia głowy.
Pobity zrelacjonował atak. Według mężczyzny, chciał pomóc kobietom, ponieważ widział, że są napastowane przez grupę dwunastu agresorów w pobliżu stacji Wildau S-Bahn w dzielnicy Dahme-Spreewald. Kilku z napastników zaatakowało mężczyznę
Policja wyjaśnia sprawę
Poszkodowany wysidł na stacji Treptower Parki i udał się do domu, skąd zadzwonił po pogotowie. Został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono wymaganej pomocy medycznej.
W związku ze sprawą, policja federalna prowadzi dochodzenie ws. napaści z użyciem przemocy – zabezpieczono monitoring. Policja poszukuje osób, które były świadkami zdarzenia. Służby liczą również na to, że napastowane kobiety się ujawnią.
xyz/tagesspiegel.de
