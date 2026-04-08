Jest dwutygodniowy rozejm, ale co dalej? Wiadomo, kiedy i gdzie rozpoczną się rokowania ws. zakończenia wojny

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA
autor: PAP/EPA

Amerykańsko-irańskie rokowania w sprawie zakończenie wojny rozpoczną się w piątek 10 kwietnia w stolicy Pakistanu, Islamabadzie - podał portal Axios, powołując się na kilka źródeł. Wiadomość taką przekazał też Reuters, powołując się na irańskie media.

Axios przytoczył wypowiedź rzeczniczki Białego Domu Karoline Leavitt, która oświadczyła, że „trwają rozmowy na temat bezpośrednich negocjacji między USA a Iranem, ale nic nie jest ostateczne, dopóki nie zostanie ogłoszone przez prezydenta lub Biały Dom”.

Wcześniej prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zgodził się na pakistańską propozycję dwutygodniowego zawieszenia broni pod warunkiem, że Iran zgodzi się na natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormuz. Dodał, że rozejm będzie „obustronny”.

Otrzymaliśmy 10-punktową propozycję od Iranu i uważamy, że stanowi ona praktyczną podstawę do negocjacji. Prawie wszystkie kwestie sporne z przeszłości zostały uzgodnione między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, a okres dwóch tygodni pozwoli na sfinalizowanie i zawarcie porozumienia

— poinformował Trump.

Reuters cytuje natomiast irańskie media państwowe, które również przekazały, że w piątek 10 kwietnia w stolicy Pakistanu Islamabadzie zaczną się negocjacje pokojowe miedzy Iranem i USA. Wcześniej władze w Teheranie zaakceptowały pakistańską propozycję wstrzymania ostrzału celów w Izraelu oraz krajach Bliskiego Wschodu na okres dwóch tygodni.

kk/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych