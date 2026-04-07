RELACJA. 1505. dzień wojny na Ukrainie. Reuters: Według ukraińskiego wywiadu Rosja wspiera Iran wywiadowczo i cybernetycznie

autor: PAP/EPA
Trwa 1505. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 8 kwietnia 2026 r.

00:01. Reuters: według ukraińskiego wywiadu Rosja wspiera Iran wywiadowczo i cybernetycznie

Rosyjskie satelity wykonały dziesiątki zdjęć obiektów na Bliskim Wschodzie, w tym baz USA, które zostały później zaatakowane przez Iran - wynika z raportu ukraińskiego wywiadu, opisanego we wtorek przez agencję Reutera. Według tych doniesień Rosja i Iran współpracują także w działaniach w cyberprzestrzeni.

Między 21 a 31 marca Rosja przeprowadziła co najmniej 24 satelitarne misje zwiadowcze nad 11 obiektami na Bliskim Wschodzie; kilka dni później niektóre z nich obiektów zostały zaatakowane przez Iran - napisano w udostępnionym Reutersowi ukraińskim raporcie.

Agencja prasowa zaznaczyła, że dokument jest „najbardziej szczegółowym opisem tego, jak Rosja w tajemnicy wspiera Iran” od 28 lutego, gdy to państwo zostało zaatakowane przez USA i Izrael.

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

