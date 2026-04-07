Trwa 1505. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 8 kwietnia 2026 r.
00:01. Reuters: według ukraińskiego wywiadu Rosja wspiera Iran wywiadowczo i cybernetycznie
Rosyjskie satelity wykonały dziesiątki zdjęć obiektów na Bliskim Wschodzie, w tym baz USA, które zostały później zaatakowane przez Iran - wynika z raportu ukraińskiego wywiadu, opisanego we wtorek przez agencję Reutera. Według tych doniesień Rosja i Iran współpracują także w działaniach w cyberprzestrzeni.
Między 21 a 31 marca Rosja przeprowadziła co najmniej 24 satelitarne misje zwiadowcze nad 11 obiektami na Bliskim Wschodzie; kilka dni później niektóre z nich obiektów zostały zaatakowane przez Iran - napisano w udostępnionym Reutersowi ukraińskim raporcie.
Agencja prasowa zaznaczyła, że dokument jest „najbardziej szczegółowym opisem tego, jak Rosja w tajemnicy wspiera Iran” od 28 lutego, gdy to państwo zostało zaatakowane przez USA i Izrael.
red/PAP/X/FB
