Wiceprezydent USA J.D. Vance podczas spotkania z mieszkańcami Węgier zadzwonił do prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański lider zwrócił się do zgromadzonych. „Uwielbiam Węgry i uwielbiam Viktora. To fantastyczny człowiek. Mieliśmy wspaniałe relacje i wykonuje świetną robotę” - wskazał.
J.D. Vance przybył do Budapesztu z dwudniową wizytą, by spotkać się przed wyborami z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Po zamkniętej dla prasy rozmowie politycy wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej.
Wizyta Vance’a
Amerykański wiceprezydent przyznał, że „chce pomóc premierowi Węgier w sezonie wyborczym jak tylko może”.
Prezydent Trump i premier Orban dokonali razem wspaniałych rzeczy i jestem tu, by je uczcić
— powiedział Vance, podkreślając przyjaźń obu przywódców i poparcie prezydenta USA dla szefa rządu w Budapeszcie przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.
Przybyłem tu z prostego powodu. Szanuję was za to, o co walczycie. Walczycie o swoją wolność. Walczycie o swoją suwerenność. Jestem tutaj, ponieważ prezydent Trump i ja życzymy wam sukcesu i walczymy tutaj razem z wam
— wskazał.
Telefon do Trumpa
Podczas spotkania Vance zadzwonił do prezydenta USA Donalda Trumpa, co wywołało ogromny entuzjazm publiczności.
Panie prezydencie, jesteś z około 5 tysiącami węgierskich patriotów i myślę, że kochają pana nawet bardziej, niż kochają Viktora Orbana.
— powiedział.
Uwielbiam Węgry i uwielbiam Viktora. To fantastyczny człowiek. Mieliśmy wspaniałe relacje i wykonuje świetną robotę
— odpowiedział Trump.
Pamiętajcie o tym: nie pozwolił obcym ludziom szturmować waszego kraju i najeżdżać go jak inni. Niszczyć ich krajów, szczerze mówiąc
— wskazał.
Utrzymał wasz kraj w dobrym stanie. Utrzymał Węgrów w waszym kraju i wykonał fantastyczną robotę
— podkreślił Trump.
Adrian Siwek/PAP/X/Fox News
