Vance na spotkaniu z Węgrami zadzwonił do Trumpa! "Myślę, że kochają pana nawet bardziej, niż kochają Viktora Orbana"

Vance na spotkaniu z Węgrami zadzwonił do Trumpa! / autor: EPA/ROBERT HEGEDUS HUNGARY OUT Dostawca: PAP/EPA.
Wiceprezydent USA J.D. Vance podczas spotkania z mieszkańcami Węgier zadzwonił do prezydenta USA Donalda Trumpa. Amerykański lider zwrócił się do zgromadzonych. „Uwielbiam Węgry i uwielbiam Viktora. To fantastyczny człowiek. Mieliśmy wspaniałe relacje i wykonuje świetną robotę” - wskazał.

J.D. Vance przybył do Budapesztu z dwudniową wizytą, by spotkać się przed wyborami z węgierskim premierem Viktorem Orbanem. Po zamkniętej dla prasy rozmowie politycy wzięli udział we wspólnej konferencji prasowej.

Wizyta Vance’a 

Amerykański wiceprezydent przyznał, że „chce pomóc premierowi Węgier w sezonie wyborczym jak tylko może”.

Prezydent Trump i premier Orban dokonali razem wspaniałych rzeczy i jestem tu, by je uczcić

— powiedział Vance, podkreślając przyjaźń obu przywódców i poparcie prezydenta USA dla szefa rządu w Budapeszcie przed nadchodzącymi wyborami parlamentarnymi.

Przybyłem tu z prostego powodu. Szanuję was za to, o co walczycie. Walczycie o swoją wolność. Walczycie o swoją suwerenność. Jestem tutaj, ponieważ prezydent Trump i ja życzymy wam sukcesu i walczymy tutaj razem z wam

— wskazał.

Telefon do Trumpa

Podczas spotkania Vance zadzwonił do prezydenta USA Donalda Trumpa, co wywołało ogromny entuzjazm publiczności.

Panie prezydencie, jesteś z około 5 tysiącami węgierskich patriotów i myślę, że kochają pana nawet bardziej, niż kochają Viktora Orbana.

— powiedział.

Uwielbiam Węgry i uwielbiam Viktora. To fantastyczny człowiek. Mieliśmy wspaniałe relacje i wykonuje świetną robotę

— odpowiedział Trump.

Pamiętajcie o tym: nie pozwolił obcym ludziom szturmować waszego kraju i najeżdżać go jak inni. Niszczyć ich krajów, szczerze mówiąc

— wskazał.

Utrzymał wasz kraj w dobrym stanie. Utrzymał Węgrów w waszym kraju i wykonał fantastyczną robotę

— podkreślił Trump.

Adrian Siwek/PAP/X/Fox News

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

