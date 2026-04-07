Rząd Wielkiej Brytanii zablokował Kanye Westowi możliwość wjazdu do kraju, gdyż jego obecność byłaby sprzeczna z dobrem publicznym - podała dziś stacja BBC. Amerykański raper miał wystąpić w lipcu jako główna gwiazda festiwalu Wireless w Londynie.
Brytyjskie MSW potwierdziło BBC, że West złożył wczoraj wniosek o ETA, czyli elektroniczny dokument wjazdowy, wymagany od obywateli krajów nieobjętych obowiązkiem wizowym, ale odmówiono mu jego wydania. Oznacza to, że raper nie może wjechać do Wielkiej Brytanii.
Krótko po podaniu tej informacji organizatorzy festiwalu Wireless ogłosili, że jego tegoroczna edycja zostaje odwołana, a wszystkim osobom, które już kupiły bilety, zostaną zwrócone pieniądze. Festiwal miał się odbyć w dniach 10-12 lipca.
Dlaczego Kanye West nie może wjechać do Wielkiej Brytanii?
Rząd ma prawo zakazać obcokrajowcom wjazdu do Wielkiej Brytanii, jeśli ich obecność nie jest uznawana za „sprzyjającą dobru publicznemu”. Zakaz może zostać wydany osobiście przez ministra spraw wewnętrznych. Jak wyjaśniają brytyjskie media, wytyczne rządowe stanowią, że zazwyczaj dotyczy on poważnych kwestii, takich jak bezpieczeństwo narodowe, zbrodnie wojenne, korupcja lub ekstremizm.
48-letni West - obecnie używający pseudonimu artystycznego Ye - jest od kilku lat ostro krytykowany za antysemickie wypowiedzi i gloryfikowanie nazizmu oraz Adolfa Hitlera, co wielokrotnie prowadziło do blokowania jego kont w sieciach społecznościowych.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757443-kanye-west-nie-wjedzie-do-wielkiej-brytanii-tak-zdecydowal-rzad
