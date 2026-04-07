Pociąg TGV zderzył się z ciężarówką. Nie żyje maszynista, 15 osób zostało rannych. Polski kierowca został zatrzymany

Ciężarówka zderzyła się z TGV / autor: . EPA/MAXPPP/LUDOVIC MAILLARD / PAP/EPA
Francuska prokuratura poinformowała o zatrzymaniu polskiego kierowcy ciężarówki, która zderzyła się we wtorek rano z pociągiem dużych prędkości TGV na przejeździe kolejowym w północnej Francji. W katastrofie zginął 56-letni maszynista, a około 15 osób zostało rannych - podała agencja AFP.

Prokuratura przekazała, że wszczęto śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym. 30-letni kierowca został aresztowany za „umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa”.

Ciężarówka przewoziła do Francji „mobilny most wojskowy”, który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii - poinformowała armia francuska. Prokuratura dodała, że kierowca jest cywilem.

Prezes Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) Jean Castex oświadczył, że ruch kolejowy na tej linii zostanie całkowicie wstrzymany przez co najmniej tydzień.

Kolizja

Do kolizji doszło o godz. 6.48. Pociąg TGV, jadący z prędkością około 130-140 km/godz. z Dunkierki do Paryża z 246 pasażerami na pokładzie, uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym między Bethune a Lens.

Adrian Siwek/PAP

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

