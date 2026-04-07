Najwyższy przywódca Iranu Modżtaba Chamenei jest nieprzytomny i przebywa na leczeniu w świętym mieście Kom, zatem faktycznie nie sprawuje władzy w kraju - wynika z oceny wywiadowczej, którą opisuje brytyjski dziennik „The Times”.
Według noty dyplomatycznej, opartej prawdopodobnie na danych wywiadu amerykańskiego i izraelskiego, która przekazana została sojusznikom z regionu Zatoki Perskiej, Chamenei jest nieprzytomny i leczony z powodu „poważnego schorzenia”.
Modżtaba Chamenei jest leczony w mieście Kom, jest w ciężkim stanie i nie jest w stanie brać udziału w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji przez reżim
— napisano w nocie. „The Times” zwraca uwagę, że po raz pierwszy ujawnione zostało miejsce pobytu nowego najwyższego przywódcy.
Wybór Modżtaby Chameneia na najwyższego przywódcę Iranu
Modżtaba Chamenei został wybrany na to stanowisko na początku marca, po tym jak 28 lutego - w pierwszym dniu wojny USA i Izraela z Iranem - zabity został jego ojciec Ali Chamenei, który pełnił tę rolę od 1989 r.
Zgodnie z opisywanym przez gazetę dokumentem ciało Alego Chameneiego jest przygotowywane do pogrzebu w leżącym 140 km na południe od Teheranu mieście Kom, które jest świętym miejscem szyickiego odłamu islamu. Napisano też, że agencje wywiadowcze zidentyfikowały przygotowania do „położenia fundamentów pod budowę dużego mauzoleum w Komie” na „więcej niż jeden grób”, co sugeruje, że inni członkowie rodziny – w tym być może sam Modżtaba – w przyszłości mogą zostać pochowani obok zabitego najwyższego przywódcy.
Jak pisze „The Times”, informacje na temat lokalizacji Modżtaby Chameneiego prawdopodobnie były już od pewnego czasu znane amerykańskim i izraelskim agencjom wywiadowczym, ale nie zostały wcześniej upublicznione.
Iran już wcześniej potwierdził, że nowy najwyższy przywódca został ranny w tym samym nalocie, w którym zginęli jego ojciec, matka, żona i jeden z synów.
Modżtaby Chameneiego nie widziano ani nie słyszano od początku wojny. Od czasu jego wyboru w irańskiej telewizji państwowej odczytano dwa przypisywane mu oświadczenia. „The Times” pisze, że w poniedziałek stacja wyemitowała stworzone przy użyciu sztucznej inteligencji nagranie wideo, na którym przywódca wchodzi do centrum dowodzenia i analizuje mapę izraelskiej elektrowni jądrowej w Dimonie, ale brak jego głosu dodaje wiarygodności domysłom, że jest w stanie krytycznym.
tkwl/PAP
