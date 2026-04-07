Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi - zapowiedział dziś prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do swojej groźby ataków na irańską infrastrukturę. Zaznaczył jednak, że tego nie chce i przyznał, że wciąż możliwe jest uniknięcie takiego scenariusza.
Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie
— napisał Trump w porannym (czasu waszyngtońskiego) wpisie na Truth Social.
„47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci”
Jednak teraz, gdy mamy totalną i całkowitą zmianę reżimu, gdzie górują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata
— dodał.
Trump zapowiedział, że skończy się „47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci”.
Niech Bóg błogosławi Wielki Naród Iranu!
— zakończył.
Ultimatum dla Teheranu
Wczoraj prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc. We wtorek o godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w środę w Polsce) upływa wyznaczone przez niego ultimatum dla władz w Teheranie na otwarcie cieśniny Ormuz.
Trump zaznaczył, że USA mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757432-co-dalej-z-iranem-trump-tej-nocy-umrze-cala-cywilizacja
