PILNE!

Co dalej z Iranem? Trump: Tej nocy umrze cała cywilizacja. Nigdy się nie odrodzi. Nie chcę tego, ale prawdopodobnie tak się stanie

  • Świat
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Tej nocy zginie cała cywilizacja i nigdy się nie odrodzi - zapowiedział dziś prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do swojej groźby ataków na irańską infrastrukturę. Zaznaczył jednak, że tego nie chce i przyznał, że wciąż możliwe jest uniknięcie takiego scenariusza.

Cała cywilizacja umrze dziś w nocy i nigdy się nie odrodzi. Nie chcę, żeby tak się stało, ale prawdopodobnie tak się stanie

— napisał Trump w porannym (czasu waszyngtońskiego) wpisie na Truth Social.

47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci”

Jednak teraz, gdy mamy totalną i całkowitą zmianę reżimu, gdzie górują inne, mądrzejsze i mniej radykalne umysły, może wydarzy się coś rewolucyjnie wspaniałego, KTO WIE? Dowiemy się tego dziś wieczorem, w jednym z najważniejszych momentów w długiej i złożonej historii świata

— dodał.

Trump zapowiedział, że skończy się „47 lat wymuszeń, korupcji i śmierci”.

Niech Bóg błogosławi Wielki Naród Iranu!

— zakończył.

Ultimatum dla Teheranu

Wczoraj prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc. We wtorek o godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w środę w Polsce) upływa wyznaczone przez niego ultimatum dla władz w Teheranie na otwarcie cieśniny Ormuz.

Trump zaznaczył, że USA mogą zniszczyć wszystkie irańskie mosty i elektrownie w ciągu czterech godzin, do północy (czasu wschodnioamerykańskiego) z wtorku na środę.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej.

