Vance w Budapeszcie: Chcę jak najbardziej pomóc premierowi Orbanowi przed wyborami. Prezydent Trump jest jego przyjacielem

autor: PAP/EPA/Akos Kaiser HANDOUT

Chciałem podziękować prezydentowi Trumpowi, który wspiera premiera Orbana i jest jego przyjacielem, bo razem są w stanie robić wspaniałe rzeczy. Jesteśmy tu dlatego, że chcemy celebrować te rzeczy, budować na nich. Oczywiście chciałem pomóc jak najbardziej premierowi, który stoi przed wyborami” - powiedział wiceprezydent USA J. D. Vance podczas konferencji prasowej w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. W niedzielę 12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne.

Wraz z wyborem Donalda Trumpa na prezydenta wierzę, że rozpoczęła się złota era w naszych relacjach. Rokiem rekordów był 2025, jeżeli chodzi o gospodarczą współpracę z USA, w 2026 r. również ją zwiększyliśmy

— mówił Viktor Orban.

Również omawialiśmy, że Europa idzie w kierunku jednego z najgorszych kryzysów energetycznych kiedykolwiek. Widzimy drastyczne wzrosty cen energii i jeżeli nie wprowadzimy odpowiedniej polityki wystarczająco wcześniej, będziemy wiedzieli okropne ceny ropy i gazu. (…) W tej sytuacji niezwykle ważne, że mamy kooperację energetyczną między USA w Węgrami, bez której nie bylibyśmy w stanie zagwarantować potrzeb energetycznych Węgier

— zaznaczył premier Węgier.

Wierzymy, że gdyby prezydent Trump był prezydentem w 2022 roku nie byłoby tej wojny. Gdyby Europejczycy, w szczególności Bruksela, nie blokowali wysiłków prezydenta, pokój by wygrał i panował na Ukrainie

— stwierdził Orban.

Czekałem bardzo długo na to spotkanie i jestem bardzo wdzięczny, że spotkaliśmy się dzisiaj i omówiliśmy z prezydentem najważniejsze sprawy cywilizacji zachodniej

— podkreślił węgierski premier.

Jest ciągła dyskusja między nami, wymieniamy się doświadczeniami ws. pracy rządowej, szczególnie w sprawie migracji, ideologii gender, polityki rodzinnej i globalnego bezpieczeństwa, bo w tych obszarach Węgry mają duże doświadczenie i dużą sieć kontaktów we wschodniej Europie i na Bałkanach. (…) Z naszej dyskusji wynika, że zgodziliśmy się, że to w interesie obydwu państw, aby kontynuować tę kooperację

— powiedział.

Dlaczego Vance przybył na Węgry?

Następnie głos zabrał wiceprezydent USA J. D. Vance.

— mówił J. D. Vance.

— mówił J. D. Vance.

Nie liczę na to, by obywatele Węgier słuchali wiceprezydenta USA, nie dlatego tu jestem. Chciałem wysłać wygnał wszystkim, szczególnie biurokratom w Brukseli, którzy robili wszystko, co mogli, aby uściskać Węgrów, ponieważ im się nie podoba przywódca, który stoi za Węgrami

— dodał wiceprezydent USA.

J. D. Vance ocenił, że Viktor Orban był najmądrzejszym liderem z państw UE w kwestii suwerenności i polityki energetycznej, a inni unijny przywódcy powinni kopiować jego politykę.

To śmieszne, gdy widzę europejskich liderów mówiących o kryzysie energetycznym, gdy powinni podążyć śladem polityki premiera Orbana i Węgier

— podkreslił Vance.

