Teheran chce żywych tarcz w obronie przez zapowiedzianym atakiem USA! Wzywa sportowców, artystów, studentów i wykładowców

  • Świat
  • opublikowano:
Teheran po jednym z bombardowań / autor: PAP/EPA
Władze Iranu wezwały młodzież do tworzenia żywych tarcz wokół elektrowni w związku ze zbliżającym się terminem wyznaczonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa na odblokowanie cieśniny Ormuz pod groźbą bombardowań irańskiej infrastruktury energetycznej – podała Associated Press.

Żywe tarcze wokół elektrowni

Elektrownie, które są naszym narodowym zasobem i kapitałem, niezależnie od preferencji czy poglądów politycznych, należą do przyszłości Iranu i do irańskiej młodzieży

— powiedział Alireza Rahimi, przedstawiony przez irańską telewizję państwową jako sekretarz Najwyższej Rady ds. Młodzieży.

Rahimi wezwał „wszystkich młodych ludzi, sportowców, artystów, uczniów, studentów i ich wykładowców” do tworzenia żywych łańcuchów wokół elektrowni.

Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi młodych ludzi z całego kraju wokół elektrowni powstaną żywe łańcuchy, które będą wyrazem zaangażowania młodzieży w ochronę infrastruktury państwa i budowę jego przyszłości

— powiedział Rahimi.

Ultimatum Trumpa

Prezydent Donald Trump zagroził zbombardowaniem wszystkich elektrowni i mostów w Iranie, jeśli władze tego kraju nie spełnią ultimatum do dziś, do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w środę w Polsce) i nie zawrze porozumienia, gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz, przez którą w czasie pokoju przepływa jedna piąta światowych dostaw ropy.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian napisał w serwisie X, że 14 mln Irańczyków odpowiedziało na apele mediów państwowych i kampanie SMS-owe wzywające do zgłaszania się do walki.

Ja również byłem, jestem i pozostanę gotowy oddać życie za Iran”

— napisał Pezeszkian.

Trwające od 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu i działania odwetowe Teheranu doprowadziły do paraliżu ruchu tankowców w cieśninie Ormuz, skutkując gwałtownym wzrostem cen ropy i gazu na całym świecie.

SC/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych