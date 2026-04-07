Władze Iranu wezwały młodzież do tworzenia żywych tarcz wokół elektrowni w związku ze zbliżającym się terminem wyznaczonym przez prezydenta USA Donalda Trumpa na odblokowanie cieśniny Ormuz pod groźbą bombardowań irańskiej infrastruktury energetycznej – podała Associated Press.
Żywe tarcze wokół elektrowni
Elektrownie, które są naszym narodowym zasobem i kapitałem, niezależnie od preferencji czy poglądów politycznych, należą do przyszłości Iranu i do irańskiej młodzieży
— powiedział Alireza Rahimi, przedstawiony przez irańską telewizję państwową jako sekretarz Najwyższej Rady ds. Młodzieży.
Rahimi wezwał „wszystkich młodych ludzi, sportowców, artystów, uczniów, studentów i ich wykładowców” do tworzenia żywych łańcuchów wokół elektrowni.
Mamy nadzieję, że dzięki udziałowi młodych ludzi z całego kraju wokół elektrowni powstaną żywe łańcuchy, które będą wyrazem zaangażowania młodzieży w ochronę infrastruktury państwa i budowę jego przyszłości
— powiedział Rahimi.
Ultimatum Trumpa
Prezydent Donald Trump zagroził zbombardowaniem wszystkich elektrowni i mostów w Iranie, jeśli władze tego kraju nie spełnią ultimatum do dziś, do godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w środę w Polsce) i nie zawrze porozumienia, gwarantującego otwarcie cieśniny Ormuz, przez którą w czasie pokoju przepływa jedna piąta światowych dostaw ropy.
Prezydent Iranu Masud Pezeszkian napisał w serwisie X, że 14 mln Irańczyków odpowiedziało na apele mediów państwowych i kampanie SMS-owe wzywające do zgłaszania się do walki.
Ja również byłem, jestem i pozostanę gotowy oddać życie za Iran”
— napisał Pezeszkian.
Trwające od 28 lutego amerykańsko-izraelskie bombardowania Iranu i działania odwetowe Teheranu doprowadziły do paraliżu ruchu tankowców w cieśninie Ormuz, skutkując gwałtownym wzrostem cen ropy i gazu na całym świecie.
SC/PAP
