Europa nie uniknie rozmów z Rosją, która pozostaje europejskim mocarstwem, dlatego wynikające z moralnych przesłanek grożenie trybunałem Władimirowi Putinowi jest szlachetne, ale z politycznego punktu widzenia nierozsądne lub wręcz absurdalne – napisał „Welt am Sonntag” („WamS”). W ten sposób redaktor naczelny niemieckiej gazety skomentował spotkanie ministrów spraw zagranicznych krajów UE poświęcone czwartej rocznicy masakry popełnionej przez siły rosyjskie na mieszkańcach ukraińskiej Buczy.
Deklaracja o Buczy: Sympatyczna ale nierozsądna
Redaktor naczelny „WamS” Jacques Schuster sugerował, by nie wyrażać zbyt surowych ocen ws. prezydenta Rosji.
Państwa europejskie mogą powoływać do życia tyle trybunałów, ile tylko zapragną, a i tak pozostaną skazane na rozmowy z europejskim mocarstwem, jakim jest Rosja. Będą musiały rozmawiać z przedstawicielami Rosji nominowanych przez Moskwę”
— napisał szef „WamS”.
Komentator nawiązał w ten sposób do niedawnego spotkania ministrów spraw zagranicznych krajów UE poświęconego czwartej rocznicy masakry popełnionej przez siły rosyjskie na mieszkańcach ukraińskiej Buczy. Schuster przypomina, że uczestnicy spotkania potwierdzili wolę postawienia Rosji, i Putina w szczególności, przed trybunałem.
Ta „płynąca z serca” deklaracja jest „sympatyczna, ale z politycznego punktu widzenia nierozsądna”
— stwierdził niemiecki komentator.
Europejczycy pozostaną skazani na Rosją jako europejskie mocarstwo. Będą musieli rozmawiać z przedstawicielami, których Rosja wyśle
– podkreślił.
WamS: „Moralny absolut” wykluczy Europę z negocjacji
Zdaniem komentatora nic nie wskazuje na to, by Putin miał zostać przepędzony z Kremla przez swoich rodaków. Jego zdaniem należy raczej przypuszczać, że dzięki partnerstwu z USA pozostanie na stanowisku tak długo, jak długo będzie miał na to ochotę.
Jak czytamy, obstawanie przy „moralnym absolucie” spowoduje, że Europa zostanie na stałe wykluczona z negocjacji o powojennym porządku. Pada argument, że dlaczego Putin miałby rozmawiać z szefami rządów, którzy chcą wsadzić go do więzienia.
Oparte na moralności wzmożenia uczuć są w polityce zagranicznej szlachetne, lecz absurdalne
— brzmi, zdaniem komentatora, wniosek, który należy wyciągnąć z tej sytuacji.
SC/PAP/Welt.de
