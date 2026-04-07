Strzelanina w Stambule. Zginęły trzy osoby. Do zdarzenia doszło w pobliżu placówki dyplomatycznej Izraela. Są nagrania

Stambuł / autor: Fratria/X
Stambuł / autor: Fratria/X

W pobliżu konsulatu Izraela w Stambule doszło dziś do strzelaniny, w wyniku której zginęły trzy osoby - poinformowały tureckie media, cytowane przez agencję Reutera. Źródła agencji przekazały, że obecnie w Turcji nie przebywa żaden izraelski dyplomata.

Reuters podał, że w okolicy izraelskiego konsulatu na stałe rozmieszczone są siły policji. Nagrania telewizyjne pokazują uzbrojonych policjantów patrolujących okolicę po strzelaninie.

Wśród trzech ofiar śmiertelnych strzelaniny, jaka wywiązała się we wtorek koło konsulatu Izraela w Stambule, jest dwóch napastników - przekazał portal Times of Israel, powołując się na tureckiego nadawcę Haberturk. Dwóch policjantów zostało rannych.

Według Haberturk sprawcy byli uzbrojeni w broń długolufową.

Nagrania z miejsca zdarzenia

Na nagraniu opublikowanym przez agencję Reutera widać policjanta, który wyciąga broń i kryje się, gdy słychać strzały. Jedna pokazana osoba była cała we krwi.

PAP/oprac. Joanna Jaszczuk

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

