W pobliżu konsulatu Izraela w Stambule doszło dziś do strzelaniny, w wyniku której zginęły trzy osoby - poinformowały tureckie media, cytowane przez agencję Reutera. Źródła agencji przekazały, że obecnie w Turcji nie przebywa żaden izraelski dyplomata.
Reuters podał, że w okolicy izraelskiego konsulatu na stałe rozmieszczone są siły policji. Nagrania telewizyjne pokazują uzbrojonych policjantów patrolujących okolicę po strzelaninie.
Wśród trzech ofiar śmiertelnych strzelaniny, jaka wywiązała się we wtorek koło konsulatu Izraela w Stambule, jest dwóch napastników - przekazał portal Times of Israel, powołując się na tureckiego nadawcę Haberturk. Dwóch policjantów zostało rannych.
Według Haberturk sprawcy byli uzbrojeni w broń długolufową.
Nagrania z miejsca zdarzenia
Na nagraniu opublikowanym przez agencję Reutera widać policjanta, który wyciąga broń i kryje się, gdy słychać strzały. Jedna pokazana osoba była cała we krwi.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
