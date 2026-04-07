Jeden napastnik zginął, a dwóch zostało rannych w strzelaninie, jaka wywiązała się we wtorek w pobliżu konsulatu Izraela w Stambule - przekazał gubernator Stambułu Davut Gul, cytowany przez portal Times of Israel. Media informowały wcześniej o trzech ofiarach śmiertelnych..
Jak powiadomił gubernator, sprawcy byli uzbrojeni w karabiny i pistolety. Dodał, że w wyniku strzelaniny rannych zostało dwóch policjantów.
Reuters podał, że w okolicy izraelskiego konsulatu na stałe rozmieszczone są siły policji. Nagrania telewizyjne pokazują uzbrojonych policjantów patrolujących okolicę po strzelaninie.
Wśród trzech ofiar śmiertelnych strzelaniny, jaka wywiązała się we wtorek koło konsulatu Izraela w Stambule, jest dwóch napastników - przekazał portal Times of Israel, powołując się na tureckiego nadawcę Haberturk. Dwóch policjantów zostało rannych.
Według Haberturk sprawcy byli uzbrojeni w broń długolufową.
Nagrania z miejsca zdarzenia
Na nagraniu opublikowanym przez agencję Reutera widać policjanta, który wyciąga broń i kryje się, gdy słychać strzały. Jedna pokazana osoba była cała we krwi.
Napastnicy powiązani z ISIS?
Turecki minister spraw wewnętrznych Mustafa Ciftci powiedział, że napastnicy byli powiązani z organizacją „wykorzystującą religię (do swoich celów - PAP)”. Według lokalnych mediów może chodzić o dżihadystyczną organizację Państwo Islamskie.
Minister sprawiedliwości Turcji Akin Gurlek poinformował, że w sprawie strzelaniny zostanie wszczęte śledztwo. Dodał, że wyznaczono już trzech prokuratorów, którzy zajmą się tą sprawą.
Szef izraelskiego resortu dyplomacji Gideon Saar przekazał, że w konsulacie w czasie strzelaniny nie przebywał personel dyplomatyczny. Kierowane przez niego ministerstwo wydało oświadczenie, w którym „stanowczo potępiło atak terrorystyczny” na konsulat Izraela w Stambule. Podziękowano również Turcji za powstrzymanie napastników.
Doceniamy szybką reakcję tureckich sił bezpieczeństwa w celu udaremnienia tego ataku
— napisano.
Władze prowincji Stambuł podały, że izraelskich dyplomatów nie było w placówce w Stambule od dwóch i pół roku.
Od wybuchu w 2023 r. wojny między palestyńską organizacją terrorystyczną Hamas a Izraelem, w okolicy izraelskiego konsulatu na stałe rozmieszczone są siły policji. Nagrania telewizyjne pokazują uzbrojonych policjantów, patrolujących okolicę po strzelaninie.
PAP/oprac. Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757416-strzelanina-w-stambule-napastnik-zginal-sa-tez-ranni
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.