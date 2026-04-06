Trwa 39. dzień amerykańsko-izraelskiej operacji przeciwko Iranowi. Zapraszamy do śledzenia relacji razem z portalem wPolityce.pl!
Wtorek, 7 kwietnia 2026 r.
00:02. Reuters: Iran zatrzymał dwa katarskie tankowce, zmierzające w stronę cieśniny Ormuz
Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej zatrzymał w poniedziałek rano dwa katarskie tankowce ze skroplonym gazem ziemnym, które zmierzały w kierunku cieśniny Ormuz i bez podania przyczyny nakazał im pozostać na miejscu - podała agencja Reutera.
Reuters powołał się na źródło zaznajomione z zawartym w ubiegłym tygodniu porozumieniem, na mocy którego Iran zezwolił niektórym statkom na przepłynięcie przez cieśninę. Według tego źródła oba katarskie tankowce znajdowały się na liście statków, które miały otrzymać zgodę na przepłynięcie.
Krótko po rozpoczęciu 28 lutego amerykańsko-irańskich ataków, Iran, w ramach działań odwetowych, praktycznie zamknął dla ruchu cieśninę Ormuz - jeden z najważniejszych szlaków morskich na świecie. Ponieważ w normlanej sytuacji transportowanych przez nią jest około 20 proc. światowej ropy naftowej, zamknięcie cieśniny przyczyniło się do znaczącego wzrostu ceny tego surowca.
Kilka dni temu Iran zgodził się jednak na przepuszczanie statków z niektórych państw, m.in. z Chin, Rosji, Iraku, Indii i Pakistanu.
red/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757390-relacja-39-dzien-operacji-przeciwko-iranowi
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.