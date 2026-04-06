Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina jest gotowa zaprzestać ataków na rosyjski sektor energetyczny, jeśli Rosja zgodzi się na podjęcie analogicznych działań. Jak poinformował, propozycja Ukrainy w tej sprawie została przekazana stronie rosyjskiej za pośrednictwem Stanów Zjednoczonych.
Jeśli Rosja będzie gotowa zaprzestać ataków na nasz sektor energetyczny, my będziemy gotowi odpowiedzieć tym samym. I taka właśnie propozycja – przekazana za pośrednictwem Amerykanów – dotarła do strony rosyjskiej
— powiedział Zełenski podczas wieczornego wystąpienia.
Prezydent podziękował również partnerom Ukrainy, którzy nadal wywierają presję na Rosję, stosując odpowiednie środki – sankcje, zatrzymywanie tankowców oraz ograniczenia w dostawach nowoczesnego sprzętu dla armii rosyjskiej.
Zełenski wyraził przekonanie, że wszystko, co Rosjanie mogą obecnie zarobić na ropie, przeznaczą na wojnę.
Dlatego każde nasze ograniczenie ich zdolności do eksportu ropy jest słuszne
— podkreślił.
Według prezydenta, z powodu wojny USA i Izraela z Iranem, Rosja - jako kraj czerpiący zyski z eksportu surowców - chce zarobić więcej ze względu na wyższe ceny ropy, ale ukraińskie drony i rakiety ograniczają jej możliwości w tym zakresie.
Szef państwa ukraińskiego powiadomił w piątek, 3 kwietnia, że Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym wniosek dotyczący wielkanocnego zawieszenia broni.
Przed tygodniem, 30 marca, Zełenski oświadczył, że Ukraina popiera wszelkie rozwiązania pozwalające zakończyć wojnę, które zachowują godność i niezależność państwa, a także jest gotowa na każdy format zawieszenia broni, w szczególności w okresie świąt wielkanocnych.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757388-ukraina-przedstawila-rosji-propozycje-rozejmu
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.