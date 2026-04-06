Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran może zostać zniszczony w jedną noc i zagroził, że może to być noc z wtorku na środę. We wtorek wieczorem upływa wyznaczone przez niego ultimatum dla Iranu. Z kolei szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że tego dnia amerykańskie siły przeprowadzą największą liczbę ataków od początku operacji.
Cały kraj może być zniszczony w jedną noc, a ta noc może być jutro
— powiedział Trump podczas konferencji prasowej.
Prezydent ujawnia szczegóły operacji poszukiwawczo-ratunkowej, dotyczącej załogi myśliwca F-15, strąconego nad Iranem.
Powrót do epoki kamienia
Trump powiedział, że trwają negocjacje z Iranem. Zagroził ponownie, że jeśli do wtorkowego wieczoru Iran nie zawrze porozumienia, kraj ten powróci do epoki kamienia. Powtórzył, że jest rozczarowany NATO.
Prezydent przypomniał na konferencji prasowej, że ultimatum dla Iranu upływa o godz. 20 czasu wschodnioamerykańskiego (godz. 2 w nocy w Polsce). W przeciwnym razie - zagroził - Iran nie będzie miał elektrowni, mostów i powróci do epoki kamienia.
Podkreślił, że otwarcie cieśniny Ormuz jest „dużym priorytetem”. Dodał, że wierzy, iż Irańczycy negocjują w dobrej wierze.
NATO to papierowy tygrys
Jeśli Irańczycy nie zawrą porozumienia, w ciągu czterech godzin mogą zostać zniszczone wszystkie mosty i elektrownie w Iranie - zagroził prezydent USA Donald Trump. Oświadczył, że Amerykanie wygrali wojnę i to oni mogą w przyszłości naliczać opłaty za wykorzystywanie cieśniny Ormuz.
Prezydent zaznaczył podczas konferencji prasowej, że częścią porozumienia z Iranem musi być swobodny przepływ ropy.
Trump powtórzył, że NATO to papierowy tygrys; skarżył się też na Australię, Japonię i Koreę Południową.
„Wybierzcie mądrze”
Szef Pentagonu Pete Hegseth zapowiedział, że tego dnia amerykańskie siły przeprowadzą największą liczbę ataków na Iran od 28 lutego, czyli początku operacji. We wtorek uderzeń ma być jeszcze więcej - dodał.
Dziś będzie największa liczba ataków od pierwszego dnia tej operacji, a jutro będzie ich jeszcze więcej niż dzisiaj
— zagroził Hegseth podczas konferencji prasowej.
Iran będzie miał wybór. Wybierzcie mądrze, bo ten prezydent (Donald Trump - PAP) sobie nie żartuje
— powiedział.
kk/PAP
