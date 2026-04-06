Viktor Orban otrzymał przed wyborami parlamentarnymi na Węgrzech wsparcie od J.D. Vancea. Wiceprezydent USA rozpocznie jutro dwudniową wizytę w Budapeszcie, gdzie spotka się z premierem i wygłosi przemówienie na temat „bogatego partnerstwa między Stanami Zjednoczonymi a Węgrami”. Wybory odbędą się 12 kwietnia br.
Vance przyleci do stolicy Węgier z żoną - Ushą Vance.
Rzecznik węgierskiego rządu Zoltan Kovacs oświadczył w zeszłym tygodniu, że „wizyta podkreśla silny i trwały sojusz między Węgrami a Stanami Zjednoczonymi, zbudowany na wspólnych wartościach, wzajemnym szacunku i strategicznej współpracy”.
Ten dzień jest symbolem pogłębiania więzi i kontynuacji dialogu, potwierdzającym wagę przyjaźni węgiersko-amerykańskiej w szybko zmieniającym się świecie
— dodał.
W opublikowanej w marcu przez media depeszy Departamentu Stanu USA dotyczącej wizyty napisano, że „bliskie relacje prezydenta (Donalda) Trumpa i premiera (Viktora) Orbana przeobraziły konfrontacyjne stosunki dwustronne za poprzedniej administracji w stan określany przez obie strony jako „nowa złota era” – pełne szacunku i zorientowane na rezultaty partnerstwo, skoncentrowane na pogłębieniu więzi obronnych, handlowych i energetycznych”.
We fragmencie dokumentu adresowanym do Vance’a dodano, że „w czasie, gdy Rosja i Chiny rywalizują o wpływy w nacechowanych wysokim poziomem konkurencji wyborach krajowych 12 kwietnia, pana wizyta będzie jasnym sygnałem zaangażowania (USA - PAP), akcentującym nasze wspólne wartości i zapewniającym, że Węgry (…) pozostaną demokratyczną podporą w mocnym sojuszu z USA, pracującą nad odnowieniem naszego cywilizacyjnego sojuszu w całej Europie”.
USA „chcą, by węgry się rozwijały”
W ocenie portalu Politico „administracja Trumpa robi wszystko, by uratować swojego najważniejszego sojusznika w Europie”. Wcześniej poparcia Orbanowi przy kilku okazjach udzielił sam Trump, a w lutym wizytę na Węgrzech złożył sekretarz stanu USA Marco Rubio.
Prezydent Trump jest głęboko zaangażowany w twój sukces, ponieważ twój sukces jest naszym sukcesem
— powiedział wówczas szef amerykańskiej dyplomacji, zwracając się do Orbana.
Stany Zjednoczone chcą, by Węgry się rozwijały, ponieważ leży to w amerykańskim interesie narodowym - zwłaszcza tak długo, jak długo przywódcą tego kraju jest Viktor Orban
— dodał.
Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Główna partia opozycyjna, TISZA, wyprzedza Fidesz premiera Orbana w większości niezależnych sondaży. W marcowym badaniu firmy Median uzyskała poparcie na poziomie 58 proc. wśród zdecydowanych wyborców, a Fidesz - 35 proc. Środowe badanie ośrodka 21 Research Center wykazało, że TISZA cieszy się poparciem 56 proc. zdecydowanych wyborów, a Fidesz - 37 proc.
Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wskazują na przewagę ugrupowania Orbana, wynoszącą kilka punktów procentowych.
