Niemcy zamykają kościoły chrześcijańskie. Budują za to meczety, synagogi i świątynie buddyjskie. "Większa różnorodność"

Meczet w Penzbergu w Bawarii / autor: Akif Sahin from Hamburg, Deutschland, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons
Niemcy zamykają kolejne kościoły chrześcijańskie, natomiast otwierają meczety, synagogi i świątynie buddyjskie. A wszystko w imię „większej różnorodności” – czytamy w Deutsche Welle. „Faktem jest, że nawet jeśli tak zwane Kościoły główne – 27 diecezji rzymskokatolickich oraz kościoły regionalne Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD) – zmniejszają swoją liczbę, to mimo wszystko nadal buduje się kolejne budynki sakralne” – podkreślono. W kraju zachodniego sąsiada wzrasta również odsetek wyznawców prawosławia.

Choć wydawać by się mogło, że w Niemczech mamy do czynienia z postępującą laicyzacją, to nie idzie to w parze z rosnącą liczbą obiektów kultu religijnego. Rzecz w tym, że kościoły chrześcijańskie są wypierane przez meczety, synagogi czy świątynie hinduskie.

Z jednej strony „Niemcy stają się coraz bardziej niewierzące” lub „Więcej osób bez przynależności wyznaniowej niż wiernych” – takie nagłówki pojawiają się w niemieckich mediach. Jednak czy odpowiada to prawdzie? Według Federalnego Urzędu ds. Migracji i Uchodźców (2020 r.) w Niemczech mieszka ponad 5,3 miliona muzułmanów. Według badania Kościoła Ewangelickiego z 2024 roku w Niemczech mieszka 3,8 miliona prawosławnych. Do tego dochodzą Żydzi, buddyści, bahaici – oraz rosnąca liczba hindusów. Statystycznie dla wszystkich tych grup nie ma dokładnych liczb, a jedynie dane szacunkowe

— pisze Deutsche Welle.

Jak czytamy, w niemieckich miastach widać coraz większą „różnorodność”, a liczbę nowych obiektów sakralnych, takich jak klasztory buddyjskie, trudno jest oszacować.

W Niemczech powstają również nowe meczety. „W ubiegłym roku ukończono i otwarto meczety w Voerde, Kornwestheim i Köngen” – poinformowało biuro prasowe Turecko-Islamskiej Unii Instytucji Religijnej DITIB. Ponadto kamienie węgielne pod budowę meczetów położono w Gießen i Willich. Według własnych danych do DITIB należy w Niemczech 862 gmin muzułmańskich. Podlegają one bezpośrednio Prezydium ds. Wyznaniowych (Diyanet) w Ankarze, które jest podporządkowane prezydentowi Turcji. Budowa niektórych nowych obiektów utknęła w martwym punkcie. Na przykład planowany meczet w Krefeld, niegdyś zapowiadany jako trzeci co do wielkości meczet w Niemczech, od lat pozostaje placem budowy

— podkreślono.

Rokrocznie kilka meczetów otwiera w Niemczech społeczność ahmadijów. Nie zawsze takie meczety są budynkami nowymi – często muzułmanie przejmują obiekty należące do Kościoła.

Więcej świątyni żydowskich i prawosławnych

W kraju zachodniego sąsiada można dostrzec także rozkwit społeczności żydowskiej.

Dzięki nowym synagogom w Magdeburgu (otwarcie w 2023 r.) i Poczdamie (otwarcie w 2024 r.) we wszystkich stolicach niemieckich krajów związkowych znajdują się teraz żydowskie domy modlitwy. W planach są kolejne obiekty. W Erlangen zbliża się nowe otwarcie. W Berlinie gmina Chabad chce znacznie rozbudować swoją synagogę. Również kilka liberalnych gmin żydowskich, na przykład w Monachium, pracuje nad planami budowy

— podkreślono.

Jeszcze pod koniec tego roku we Frankfurcie ma powstać także „Akademia Żydowska”.

W Niemczech rośnie także liczba parafii prawosławnych.

Nie zawsze ogranicza się to do przejmowania nieczynnych już innych obiektów sakralnych lub klasztorów. Wzrasta również liczba nowych budynków. W czerwcu 2024 roku w Butzbach w Hesji otwarto „Parafię św. Piotra i Pawła”. Jest to pierwszy w Europie nowo wybudowany kościół „Metropolii Antiochijsko-Prawosławnej Niemiec i Europy Środkowej”. Są to chrześcijanie, którzy w większości pochodzą z dzisiejszej Syrii

— opisuje DW.

Wiele gmin prawosławnych, wywodzących się z tradycji syryjskiej, greckiej, rosyjskiej, rumuńskiej czy greckiej, przejmuje opuszczone budynki kościelne.

Kurczą się natomiast duże wspólnoty chrześcijańskie.

Jeszcze kilka lat temu ponad połowa Niemców przyznawała się do przynależności do jednego z nich. Obecnie do Kościoła katolickiego lub ewangelickiego należy około 36,6 miliona Niemców. Stanowi to ok. 44 procent z 83,5 miliona mieszkańców Niemiec

— czytamy.

Kościoły katolickie lub ewangelickie są często zamykane, przekształcane lub pomniejszane.

Pytanie czy w obliczu bądź to obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, bądź to często wrogich relacji między wyznawcami islamu i judaizmu, ta „większa różnorodność”, w treści brzmiąca pięknie, nie przyniesie Niemcom kłopotów.

DW.com/Joanna Jaszczuk

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

