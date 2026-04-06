Iran i USA otrzymały od Pakistanu plan zakończenia działań wojennych, który może wejść w życie jeszcze 6 kwietnia i doprowadzić do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz - przekazała agencja Reutera, powołując się na źródło znające tę propozycję.
Pakistan opracował i w przekazał nocą plan zakończenia działań wojennych, który zakłada dwuetapowe podejście z natychmiastowym zawieszeniem broni, a następnie zawarciem kompleksowego porozumienia.
Wszystkie elementy muszą zostać uzgodnione dzisiaj
— powiedziało źródło, dodając, że wstępne porozumienie będzie miało formę memorandum, sfinalizowanego za pośrednictwem Pakistanu.
Zawieszenie broni
Amerykański portal Axios pierwszy poinformował 5 kwietnia, że Stany Zjednoczone, Iran i regionalni mediatorzy omawiają potencjalne 45-dniowe zawieszenie broni w ramach dwuetapowego porozumienia, które mogłoby doprowadzić do trwałego zakończenia wojny. Portal powoływał się na źródła amerykańskie, izraelskie i regionalne.
Źródło Reutersa podało, że szef sztabu pakistańskiej armii Asim Munir kontaktował się „przez całą noc” z wiceprezydentem USA J.D. Vance’em, specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem i irańskim ministrem spraw zagranicznych Abbasem Aragczim.
Zgodnie z przekazaną przez Pakistan propozycją zawieszenie broni weszłoby w życie natychmiast po zawarciu porozumienia, doprowadzając do ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Pozostała część umowy miałaby zostać sfinalizowana w ciągu 15–20 dni. Umowa, roboczo nazywana „porozumieniem islamabadzkim”, przewiduje też, że dalsze, bezpośrednie rozmowy przedstawicieli stron konfliktu odbyłyby się w Islamabadzie.
Według Reutersa USA i Iran nie odpowiedziały dotąd na propozycję. Rzecznik pakistańskiego MSZ Tahir Andrabi odmówił komentarza.
Co na to Iran?
Źródła we władzach irańskich wcześniej poinformowały agencję, że Teheran dąży do trwałego zawieszenia broni z gwarancjami, że nie zostanie ponownie zaatakowany przez USA i Izrael.
Agencja podała, że oczekuje się, że ostateczne porozumienie będzie zawierać irańskie zobowiązanie do rezygnacji z budowy broni jądrowej w zamian za złagodzenie sankcji i uwolnienie zamrożonych aktywów. Iran jak dotąd nie odpowiedział (na propozycję - PAP) - dowiedział się Reuters.
Jednak wysoki rangą irański urzędnik powiedział agencji, że Iran nie otworzy Ormuzu w zamian za „tymczasowe zawieszenie broni”. Jak dodał, Teheran uważa Waszyngton za niezdolny do trwałego rozejmu i nie podda się naciskom, by zaakceptować przedstawiony plan.
Najnowsze wysiłki dyplomatyczne na rzecz zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie są podejmowane w obliczu eskalacji działań wojennych oraz irańskiej blokady Ormuzu, kluczowej arterii globalnych dostaw ropy naftowej.
Stanowisko Trumpa
Prezydent USA Donald Trump w ostatnich dniach publicznie nalegał na szybkie zakończenie konfliktu, ostrzegając Iran przed konsekwencjami, jeśli zawieszenie broni nie zostanie osiągnięte w krótkim czasie.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757354-szansa-na-pokoj-pakistan-przygotowal-plan-zawieszenia-broni
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.