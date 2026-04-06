W amerykańsko-izraelskim ataku zginął szef wywiadu Korpusu Strażników Rewolucji Islamskie (IRGC), generał Madżid Chademi - przekazały irańskie media, cytowane przez agencję Reutera. Władze Izraela podały, że Chademi zginął w izraelskim ataku.
Jak wynika z oświadczenia IRGC opublikowanego rzez irańską agencję informacyjną Fars, Chademi zginął w porannym ataku powietrznym.
Akcja Izraela
Izraelski minister obrony Israel Kac potwierdził, że za atakiem, w którym zginął Chademi, stał Izrael.
Irańscy przywódcy wiedzą, że są ścigani. Dopadniemy ich jednego po drugim
— oświadczył w komunikacie wydanym przez jego biuro.
Rola Chademiego
Chademi objął stanowisko szefa wywiadu IRGC po zabiciu jego poprzednika przez Izrael w wojnie w czerwcu 2025 r.
W oświadczeniu Korpusu napisano, że Chademi odgrywał ważną rolę w irańskim wywiadzie i aparacie bezpieczeństwa przez prawie pięć dekad. IRGC określił jego wkład w ochronę bezpieczeństwa Iranu i walkę z zagranicznymi przeciwnikami jako „ogromny, trwały i pouczający”.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757353-nie-zyje-szef-wywiadu-korpusu-straznikow-rewolucji-islamskiej
