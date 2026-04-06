Nigeryjska armia uwolniła 31 chrześcijan porwanych z kościoła. 5 osób zginęło. "Żołnierze starli się z napastnikami"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Nigeryjska armia uwolniła 31 porwanych / autor: Pete unseth, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Nigeryjska armia ogłosiła wczoraj wieczorem, że uwolniła 31 osób porwanych z kościoła podczas obchodów Wielkanocy w stanie Kaduna, na północnym zachodzie kraju. Pięć osób zginęło.

Porwanie, do którego doszło 5 kwietnia w wiosce położonej około 100 kilometrów na północ od stolicy kraju, Abudży, miało miejsce, pomimo rozmieszczenia tam w okresie świątecznym znacznych sił bezpieczeństwa, zwłaszcza wokół miejsc kultu religijnego.

Dzięki szybkiej reakcji wojsko uwolniło 31 cywilów porwanych podczas nabożeństwa” w wiosce Ariko

— poinformowała armia w oświadczeniu.

Żołnierze starli się z napastnikami, zmuszając ich do uwolnienia 31 zakładników

— dodała armia.

Napastnicy zabili pięć osób. Armia podała tylko jeden kościół, ale lokalne media donosiły, że uzbrojeni napastnicy zaatakowali dwa – jeden katolicki i jeden ewangelicki – zabijając co najmniej osiem osób. Nieznana liczba została wzięta jako zakładnicy.

Kaduna to jeden z wielu stanów w północno-zachodniej i środkowej Nigerii, gdzie grupy przestępcze terroryzują ludność, przeprowadzają krwawe napady na społeczności wiejskie i porywają mieszkańców dla okupu.

Adrian Siwek/PAP

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media Wspieraj niezależne media

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych