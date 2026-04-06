Nigeryjska armia ogłosiła wczoraj wieczorem, że uwolniła 31 osób porwanych z kościoła podczas obchodów Wielkanocy w stanie Kaduna, na północnym zachodzie kraju. Pięć osób zginęło.
Porwanie, do którego doszło 5 kwietnia w wiosce położonej około 100 kilometrów na północ od stolicy kraju, Abudży, miało miejsce, pomimo rozmieszczenia tam w okresie świątecznym znacznych sił bezpieczeństwa, zwłaszcza wokół miejsc kultu religijnego.
Dzięki szybkiej reakcji wojsko uwolniło 31 cywilów porwanych podczas nabożeństwa” w wiosce Ariko
— poinformowała armia w oświadczeniu.
Żołnierze starli się z napastnikami, zmuszając ich do uwolnienia 31 zakładników
— dodała armia.
Napastnicy zabili pięć osób. Armia podała tylko jeden kościół, ale lokalne media donosiły, że uzbrojeni napastnicy zaatakowali dwa – jeden katolicki i jeden ewangelicki – zabijając co najmniej osiem osób. Nieznana liczba została wzięta jako zakładnicy.
Kaduna to jeden z wielu stanów w północno-zachodniej i środkowej Nigerii, gdzie grupy przestępcze terroryzują ludność, przeprowadzają krwawe napady na społeczności wiejskie i porywają mieszkańców dla okupu.
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/757350-nigeryjska-armia-uwolnila-31-chrzescijan-porwanych-z-kosciola
